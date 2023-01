Rishi Sunak dit aux chefs de la santé de prendre des mesures « audacieuses et radicales » pour résoudre la crise du NHS

Le Premier ministre Rishi Sunak a exhorté les chefs de la santé à prendre des mesures « audacieuses et radicales » hier pour mettre fin à la crise hivernale dans le NHS.

Lors d’un sommet d’urgence à Downing Street, il a déclaré aux médecins qu’ils devaient abandonner un «état d’esprit habituel» alors que les services de santé grinçaient sous la pression de la grippe et de Covid.

Rishi Sunak a exhorté les chefs de la santé à être audacieux et radicaux pour résoudre la crise actuelle du NHS, photographié aux côtés d’Amanda Pritchard et Steve Barclay Crédit : Rory Arnold / No10 Downing Street

Le Premier ministre était à la réunion de samedi aux côtés de la directrice générale du NHS England, Amanda Pritchard, et du secrétaire à la Santé, Steve Barclay.

Les médecins principaux ont de nouveau averti que le NHS était sur le fil du rasoir, avec de nombreuses unités A&E en difficulté.

Les grèves à venir des infirmières, du personnel ambulancier et, potentiellement, des jeunes médecins ne feront qu’empirer les choses, ont-ils déclaré.

M. Sunak a expliqué comment intégrer plus rapidement les bloqueurs de lits d’hôpitaux dans les soins communautaires, réduire les temps d’attente A&E et rendre les services de médecin généraliste plus efficaces.

Les initiés ont déclaré qu’il était particulièrement désireux d’utiliser les nouvelles technologies.

Le Premier ministre a déclaré: «Pendant la pandémie, nous avons dû apporter de l’audace et du radicalisme dans notre façon de faire les choses.

“Nous avons besoin de cette même approche audacieuse et radicale maintenant, car un état d’esprit de statu quo ne résoudra pas les défis auxquels nous sommes confrontés.”

Matthew Taylor, directeur général de la Confédération du NHS, a déclaré qu’il n’y avait pas de “solution miracle” pour résoudre la crise après “des décennies de sous-investissement”.

La porte-parole de la santé de Lib Dem, Daisy Cooper, a exhorté M. Sunak à déclarer un “incident critique national”.