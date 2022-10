Rishi Sunak dit à Emmanuel Macron qu’il veut rendre les traversées de la Manche “non viables”

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Rishi Sunak a déclaré à Emmanuel Macron qu’il souhaitait que la Grande-Bretagne et la France rendent les traversées de migrants par la Manche “complètement non viables”.

La même promesse a été faite par Priti Patel en août 2020 et est revenue hanter l’ancien ministre de l’Intérieur alors que les chiffres atteignaient des niveaux records.

M. Sunak a fait des ouvertures chaleureuses au gouvernement français depuis qu’il est devenu Premier ministre, à la suite de disputes amères sur la Manche qui se sont aggravées lorsqu’on a demandé à Liz Truss si M. Macron était “ami ou ennemi” et a répondu : “Le jury est sorti”.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que le président français avait félicité le nouveau Premier ministre pour sa nomination lors d’un appel téléphonique vendredi, et que M. Sunak “a souligné l’importance qu’il accorde aux relations du Royaume-Uni avec la France – notre voisin et allié”.

Ils ont discuté de la coopération sur des questions telles que la guerre ukrainienne, le climat, la défense, l’économie et l’énergie nucléaire.

La lecture officielle a déclaré: «Le Premier ministre a souligné l’importance pour les deux nations de rendre la route de la Manche complètement non viable pour les trafiquants d’êtres humains. Les dirigeants se sont engagés à approfondir notre partenariat pour dissuader les voyages meurtriers à travers la Manche qui profitent aux criminels organisés.

Les traversées de la Manche devraient être discutées lors d’un sommet France-Royaume-Uni qui se tiendra l’année prochaine, où les responsables britanniques espèrent obtenir de nouvelles augmentations du nombre d’officiers français patrouillant le littoral.

Plusieurs accords ont vu le Royaume-Uni donner des millions de livres à la France pour renforcer la sécurité le long de sa côte nord, avec des patrouilles et une surveillance visant à perturber les réseaux de contrebande et à empêcher le lancement des bateaux.

Mercredi, la commission parlementaire des affaires intérieures a été informée que les autorités françaises avaient stoppé 43% des tentatives de traversée individuelles et détruit 53% des bateaux jusqu’à présent cette année.

Dan O’Mahoney, le Clandestine Channel Threat Commander, a déclaré que les proportions étaient légèrement inférieures à celles de l’année dernière, mais représentaient un «nombre beaucoup, beaucoup plus grand» en termes réels en raison d’une augmentation spectaculaire des tentatives.

Malgré l’effort, le nombre de migrants atteignant l’Angleterre sur de petits bateaux a atteint un nouveau record de plus de 38 000 jusqu’à présent cette année – dont 93 % ont demandé l’asile.

La politique du gouvernement britannique s’est concentrée sur de soi-disant « moyens de dissuasion », y compris l’accord avec le Rwanda, des campagnes publicitaires et une série de lois punitives rendant les passages illégaux.

Mais le président français a prononcé une série de discours appelant le Royaume-Uni à faire davantage pour réduire les facteurs d’incitation qui poussent les demandeurs d’asile vers le nord de la France et outre-Manche, notamment en mettant en place des itinéraires plus sûrs et légaux.

Rishi Sunak jure que les traversées de la Manche s’arrêteront s’il devient Premier ministre

S’adressant au Parlement européen en janvier, M. Macron a déclaré qu’il y avait d’innombrables “femmes et hommes qui veulent atteindre les côtes britanniques, qui ne veulent pas demander l’asile ou la protection en France”.

“Nous ne pouvons pas faire comme si cette situation pouvait durer éternellement”, a-t-il ajouté. « Nous ne pourrons pas résoudre ce problème si la manière de traiter le sujet de la migration ne change pas du côté britannique… ils n’ont pas suffisamment organisé les voies et moyens légaux, stables et sûrs pour demander l’asile en Grande-Bretagne.

“C’est pourquoi nous sommes confrontés à cette situation et c’est donc par un dialogue exigeant avec les Britanniques que nous pourrons vraiment traiter ce sujet.”

En vertu de la loi britannique, les personnes doivent être physiquement présentes au Royaume-Uni pour demander l’asile, mais il n’y a pas de visa pour se rendre dans le pays à cette fin.

Les programmes de réinstallation ciblent principalement des pays hors d’Europe, comme l’Afghanistan, et le gouvernement a modifié ses règles d’immigration pour déclarer les demandeurs d’asile qui sont passés par la France et d’autres pays sûrs “inadmissibles” pour examen.