Rishi Sunak dit à Benjamin Netanyahu qu’Israël doit « minimiser l’impact » sur les civils palestiniens | Actualités politiques

Rishi Sunak a évoqué avec Benjamin Netanyahu la nécessité pour Israël de minimiser l’impact sur les civils alors qu’il se prépare à lancer une invasion terrestre attendue de Gaza à la suite de l’attaque meurtrière du Hamas.

Le Premier ministre a réitéré sa conviction qu’Israël a « tous les droits de se défendre et de défendre son peuple pour s’assurer que rien de tel ne se reproduise ».

Mais il a déclaré avoir eu une conversation avec le Premier ministre israélien au cours de laquelle il a évoqué « la nécessité de minimiser autant que possible l’impact sur les civils ».

S’exprimant lors d’une visite dans une école juive du nord de Londres, M. Sunak a déclaré qu’il avait également évoqué la situation humanitaire à Gaza, où jusqu’à présent 2 700 Palestiniens ont été tués et 9 700 personnes blessées lors de frappes aériennes de représailles d’Israël.

La visite du Premier ministre précède une déclaration au Parlement plus tard dans la journée dans laquelle il devrait condamner plus pleinement le Hamas.

L’ONU a prévenu que les hôpitaux de Gaza pourraient manquer de carburant d’ici 24 heures.

Israël, qui contrôle presque tous les points de passage vers Gaza, a renforcé les blocus déjà stricts jusqu’à ce que les otages soient libérés, tandis que des centaines de tonnes d’aide de plusieurs pays sont retenues dans la péninsule égyptienne du Sinaï depuis des jours en attendant un accord pour leur livraison en toute sécurité à Gaza.

Israël a lancé ses frappes aériennes au lendemain de l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre qui a fait 1 400 morts et 3 500 blessés.

Selon l’armée israélienne, au moins 199 personnes sont retenues en otages à Gaza.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a indiqué qu’une dizaine de Britanniques figuraient parmi eux.

M. Sunak a déclaré que les opérations d’Israël doivent se concentrer sur le Hamas, déclarant aux journalistes : « Israël a été très clair sur le fait que le Hamas est l’entité responsable de cela et ce qu’il veut faire, c’est s’assurer que sa population est en sécurité et que cela ne se reproduise plus ». et que l’attention de l’autodéfense est centrée sur le Hamas.

« Et je pense que c’est vrai, personne ne veut voir une escalade régionale. Et certainement pas le Premier ministre israélien, quand je lui ai parlé. »

Il a ajouté : « Israël a prévenu les gens à l’avance de ce qui se passait, leur a donné la possibilité de partir et c’est le Hamas qui dit maintenant aux gens de rester derrière, c’est le Hamas qui s’encastre dans les populations civiles et ce n’est qu’un exemple de la barbarie. avec lesquels ils opèrent.

« En agissant ainsi, ils ne font pas ce qu’il faut au peuple palestinien, et ils devraient en être tenus responsables. »

« Il n’y a pas de place pour l’antisémitisme dans notre société »

La déclaration de M. Sunak à la Chambre des Communes devrait expliquer comment le Royaume-Uni soutient Israël et aide les ressortissants britanniques pris dans les combats, tout en détaillant la réponse des ministres à la situation humanitaire à Gaza, qui a déclenché un certain nombre de manifestations à travers le Royaume-Uni ce week-end. .

Ce conflit exacerbera-t-il les divisions ici au Royaume-Uni ? Mhari Aurore Correspondant politique @MhariAurora Lors d’une visite dans une école juive du nord de Londres ce matin, le Premier ministre a réitéré le soutien indéfectible du gouvernement à la communauté juive. Mais avec en toile de fond une augmentation des incidents antisémites et des images de manifestants portant une photo d’un parapente (semblable à ceux qui ont tué des festivaliers en Israël dans le cadre des attaques du Hamas), les inquiétudes concernant l’escalade des tensions ici au Royaume-Uni ne se feront pas sentir. se calmer facilement. Et à la suite d’une table ronde la semaine dernière avec les chefs de la police et la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, le Premier ministre veut être perçu comme étant dur à l’égard de la criminalité en tant que chef d’un parti qui prétend se concentrer sur la loi et l’ordre ; surtout à une époque où les prisons du pays sont pleines et où les prisonniers sont potentiellement libérés plus tôt ou épargnés par une peine de prison pour faire de la place à ceux qui ont commis des crimes plus graves. Mais il est intéressant de noter que l’ensemble du public britannique ne semble pas, pour l’instant, être d’accord avec le Premier ministre en ce qui concerne ses sympathies. Selon un récent sondage YouGov, 21 % ont déclaré soutenir Israël tandis que 15 % soutenaient le côté palestinien. Cependant, ce qui est le plus frappant, c’est que 45 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir de quel côté penchaient leurs sympathies, démontrant le manque de soutien public clair dans un sens ou dans l’autre. Les efforts diplomatiques du Premier ministre devraient se poursuivre cette semaine alors qu’il a discuté hier des moyens de prévenir une escalade avec le roi Abdallah de Jordanie. Mais pour aujourd’hui, il faudra garder un œil sur le ton avec lequel les députés parlent du conflit alors qu’ils débattent de la question au Parlement aujourd’hui et si nous constatons un changement d’un côté ou de l’autre de la Chambre.

Le Premier ministre s’est déclaré « déterminé à garantir que notre communauté juive puisse se sentir en sécurité dans nos rues » à la suite des manifestations.

« Il n’y a pas de place pour l’antisémitisme dans notre société et nous ferons tout notre possible pour l’éradiquer », a-t-il déclaré.

« Chaque fois que cela se produira, cela sera réprimé avec toute la force de la loi. »

Il a ajouté que « plusieurs arrestations » ont eu lieu après les manifestations du week-end, confirmant que la police « examine des images de certaines des choses que beaucoup de gens auront vues et qui sont tout simplement inacceptables ».

« Là où ils le pourront, ils pourront procéder à d’autres arrestations », a-t-il ajouté.

Lundi, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a publié un article sur les manifestations sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Elle a critiqué le slogan « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre » qui, selon elle, équivalait à un appel à la destruction d’Israël.

Elle a déclaré que le slogan avait été « repris par les islamistes, y compris le Hamas, et qu’il reste un élément incontournable du discours antisémite ».

« L’entendre crier en public inquiète non seulement les Juifs mais aussi toutes les personnes honnêtes. Ceux qui prônent la haine dans les rues de Grande-Bretagne devraient comprendre que notre tolérance a des limites. »

En réponse, Miqdaad Versi, du Conseil musulman de Grande-Bretagne, a déclaré que le ministre de l’Intérieur « marchait sur un terrain dangereux ».

« Une manifestation pacifique est qualifiée de ‘foule intimidante’ et un chant entendu lors du rassemblement est dénaturé », a-t-il posté sur X.

La semaine dernière, le premier ministre a annoncé un financement de 3 millions de livres sterling pour protéger les écoles, les synagogues et autres bâtiments de la communauté juive à la lumière de l’augmentation des incidents et délits antisémites depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

La commissaire adjointe de la police métropolitaine, Laurence Taylor, a déclaré qu’entre le 30 septembre et le 13 octobre de l’année dernière, il y avait eu 14 incidents antisémites et 12 délits antisémites, ce qui s’est élevé à 105 incidents antisémites et 75 délits antisémites pour la même période cette année.

L’argent annoncé par le gouvernement permettra au Community Security Trust de placer des gardes supplémentaires dans les écoles qu’il soutient pendant les heures d’ouverture de chaque école. Ils pourront également déployer du personnel de sécurité supplémentaire dans les synagogues extérieures les vendredis soirs et samedis matins.