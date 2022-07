Rishi Sunak dirigerait l’économie “comme Margaret Thatcher” et “réduirait les impôts de manière responsable”

Rishi Sunak, considéré comme l’un des principaux candidats pour remplacer Boris Johnson, a déclaré qu’il dirigerait l’économie comme Margaret Thatcher.

L’ancien chancelier, qui s’est heurté à d’autres candidats pour avoir refusé de promettre des réductions d’impôts immédiates, a déclaré que sa vision économique équivalait à du “thatchérisme de bon sens”.

M. Sunak a rejoint mardi soir sept autres candidats sur le bulletin de vote alors que les députés conservateurs commencent à voter mercredi pour élire un successeur au Premier ministre.

Rishi Sunak veut un retour au “thatchérisme de bon sens” (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Dans sa première interview de campagne, il a dit Le télégraphe: “Vous devez gagner ce que vous dépensez.”

Il a insisté sur le fait qu’il adopterait une approche plus responsable des réductions d’impôts.

« Nous réduirons les impôts et nous le ferons de manière responsable. C’est mon approche économique. Je le décrirais comme du thatchérisme de bon sens. Je crois que c’est ce qu’elle aurait fait.

Dans l’interview, M. Sunak établit également un lien entre la pensée économique de Mme Thatcher et sa propre éducation.

“Si vous lisez ses discours – et je l’ai citée et [former Tory chancellor] Nigel Lawson dans d’autres conférences que j’ai données – son approche de ces choses était de s’assurer qu’en tant que nation, vous devez gagner ce que vous dépensez.

M. Sunak s’exprimant lors du lancement de sa campagne (Stefan Rousseau/PA) (fil de sonorisation)

“Elle a parlé de la personne à la maison avec son budget familial”, a-t-il poursuivi. «Elle en a parlé très puissamment. Cela a résonné en moi, parce que c’est comme ça que j’ai été élevé.

« Ma mère était une petite femme d’affaires, elle était chimiste. Je travaillais dans la petite pharmacie de ma mère à Southampton. J’ai fait les livres de ma mère, cela faisait partie de mon travail. J’ai également fait la paie et les comptes chaque semaine et chaque mois.

Le journal rapporte également que M. Sunak a indiqué qu’il ne lèverait pas l’interdiction de nouveaux lycées ni l’interdiction de la chasse.

Selon le Telegraph, M. Sunak a également refusé de soutenir une augmentation des dépenses de défense.

Plus tôt, M. Sunak a déclaré qu’il n’était pas prêt à “diaboliser” Boris Johnson et a insisté sur le fait que l’ancien assistant controversé du Premier ministre, Dominic Cummings, n’avait “absolument rien” à voir avec sa campagne à la direction.

M. Sunak a lancé son événement de lancement à Londres en défendant son ancien patron, affirmant que si M. Johnson était “imparfait” et qu’il avait souvent été en désaccord avec lui, il avait “un bon cœur”.

“Je ne participerai pas à une réécriture de l’histoire qui cherche à diaboliser Boris, à exagérer ses fautes ou à nier ses efforts”, a-t-il déclaré à une foule animée de supporters et de médias.

M. Sunak a déclaré qu’il mènerait une “campagne positive” et refuserait de “s’engager dans la négativité que vous avez vue et lue dans les médias”.

L’ancien chancelier a été critiqué par des alliés de M. Johnson, qui pensent que sa démission la semaine dernière a contribué à déclencher l’exode massif de ministres qui a forcé M. Johnson à admettre que son temps était écoulé.

M. Sunak a déclaré que sa décision de démissionner était “incroyablement difficile et triste”, mais “il y avait juste certaines choses qui devenaient trop difficiles pour moi de continuer à travailler avec lui”.

M. Sunak a été contraint de nier les affirmations selon lesquelles il est conseillé par Dominic Cummings (Yui Mok/PA) (Archives PA)

M. Sunak a également démenti les rumeurs selon lesquelles M. Cummings le conseillait secrètement et a insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas parlé depuis que l’ancien assistant a quitté le numéro 10.

“Dominic Cummings n’a absolument rien à voir avec cette campagne et n’aura absolument rien à voir avec aucun gouvernement que j’ai le privilège de diriger”.

“Pour mémoire, je n’ai pas communiqué avec Dominic Cummings depuis le jour où il a quitté Downing Street”.

M. Sunak, qui a reçu le plus de déclarations publiques de soutien de la part des députés conservateurs de tous les candidats à ce jour, s’est dit encouragé par “l’étendue du soutien” de toutes les ailes du parti conservateur, affirmant que cela lui permettrait de rassembler le parti. et « réunifier le pays ».

Outre les partisans tenant des pancartes bleues arborant son slogan de campagne “prêt pour Rishi” et “réunir le pays”, le public comprenait également le secrétaire aux Transports Grant Shapps, qui venait de plier sa propre campagne à la direction pour soutenir M. Sunak.

Oliver Dowden, qui a démissionné de son poste de président du parti après la récente double défaite des conservateurs aux élections partielles, et l’ancien whip en chef Mark Harper étaient également présents.

Nadine Dorries a accusé le camp de M. Sunak de ” la magie noire ” (Archives PA)

Le vice-Premier ministre Dominic Raab a présenté l’espoir de leadership lors de l’événement en frappant ses rivaux.

“Alors que d’autres parlent, Rishi a offert ce mois-ci la plus grande réduction d’impôts pour les travailleurs en une décennie”, a déclaré M. Raab.

“Il n’y a pas de temps pour apprendre sur le tas”.

M. Sunak a également pris pour cible ses rivaux, dont les plans fiscaux, a-t-il suggéré, ne sont “pas crédibles” et qui veulent revenir sur les décisions du gouvernement qu’ils soutenaient auparavant.

Il a profité de son lancement de campagne pour brandir ses “valeurs conservatrices traditionnelles” de “travail acharné, patriotisme, équité, amour de la famille, pragmatisme, mais aussi une conviction inébranlable que nous pouvons construire un avenir meilleur”.

En ce qui concerne les dépenses de défense, il ne s’engagerait pas sur «l’objectif arbitraire» de dépenser 2,5% du revenu national sur le budget, car il a déclaré que son approche serait «basée sur la menace».

M. Sunak a répondu aux questions d’un seul conseiller conservateur et de quatre journalistes, tentant de mettre fin à la session après avoir été interrogé sur les récents rapports sur le statut non domicilié de sa femme à des fins fiscales et la carte verte américaine qu’il détenait alors qu’il était au gouvernement.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait harcelé par ces problèmes en tant que Premier ministre, il a répondu: “Ils sont tous là et nous en avons discuté et nous les avons résolus”.

La question a suscité des huées et des rires de la part des supporters.

Rapports supplémentaires par AP