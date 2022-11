Rishi Sunak devrait rechercher un nouvel accord sur le Brexit avec l’UE, selon le groupe de réflexion Tony Blair

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Rishi Sunak devrait “revisiter” l’accord commercial sur le Brexit déjà conclu avec l’UE dans le cadre d’un effort visant à forger des liens économiques plus étroits avec le bloc, a déclaré le Tony Blair Institute for Global Change.

Le groupe de réflexion a déclaré qu’il était temps d’envisager des moyens d’améliorer l’accord de commerce et de coopération (TCA) signé par Boris Johnson, qui doit être réexaminé fin 2025.

Cela survient alors qu’une nouvelle analyse a révélé que la croissance des exportations britanniques était bien inférieure à celle d’autres grandes économies, dont l’Allemagne et la France, malgré les affirmations du gouvernement conservateur selon lesquelles le Brexit stimulerait les affaires britanniques à l’étranger.

Un rapport de l’institut de l’ancien Premier ministre travailliste a déclaré qu’il y avait un appétit public croissant pour des liens plus étroits avec Bruxelles pour atténuer la “douleur économique” de la Grande-Bretagne, établissant un plan en trois points pour “réparer” les arrangements actuels du Brexit.

Le groupe de réflexion a déclaré que M. Sunak devrait rapidement conclure un accord à l’échelle du Royaume-Uni avec l’UE sur les réglementations en matière de sécurité alimentaire afin de mettre fin à la querelle persistante sur le protocole d’Irlande du Nord. Le gouvernement devrait également envisager de s’aligner plus largement sur certaines parties du marché unique des marchandises de l’UE sur une base volontaire pour aider à rétablir la fluidité des échanges, a déclaré l’institut.

Plus radicalement, le rapport exhorte les ministres à lancer une consultation avec les entreprises sur la « révision » de l’ACT existant dans le but de conclure un accord à long terme avec l’UE qui réduise les obstacles aux biens, aux services et au commerce numérique.

Cela fait suite à une importante querelle au sein du Parti conservateur à propos d’un rapport qui affirmait que le gouvernement envisageait d’essayer de se rapprocher de l’UE pour obtenir un accès au marché unique.

M. Sunak et son chancelier Jeremy Hunt ont écarté l’idée de tout alignement réglementaire sur Bruxelles, ou de tout retour à la liberté de circulation, en échange d’un accès au marché unique.

Mais les Brexiteers sur les bancs arrière des conservateurs restent méfiants après que M. Hunt n’a pas nié qu’il était à l’origine des affirmations concernant un accord “à la suisse”. Un membre éminent du groupe de recherche européen a déclaré L’indépendant ils surveilleraient tout “adoucissement” sur le Brexit après l’épisode “plutôt inquiétant”.

La fureur survient alors que les sondages montrent que le soutien au Brexit atteint un niveau record. “La plupart du public britannique reconnaît que le Brexit dans sa forme actuelle ne fonctionne pour personne”, a déclaré Anton Spisak, l’auteur du rapport et chercheur principal au Tony Blair Institute.

Il a déclaré que “l’espace politique” s’était récemment ouvert pour la première fois depuis le référendum controversé sur le Brexit de 2016 pour discuter “non seulement des conséquences du Brexit, mais aussi des améliorations nécessaires à la future relation avec l’UE”.

M. Spisak a ajouté : “Le gouvernement actuel devrait adopter une approche pragmatique pour résoudre le Brexit… À défaut, il incombera au prochain gouvernement de recoller les morceaux et de proposer des solutions tangibles aux problèmes découlant du Brexit”.

Cependant, Sir Keir Starmer a juré qu’un gouvernement travailliste ne franchirait pas la “ligne rouge” du rétablissement de la liberté de circulation avec l’UE, car il a une fois de plus exclu un accord à la suisse qui permettrait l’accès au marché unique.

Dans une tentative apparente de déborder les conservateurs sur le Brexit, le dirigeant travailliste a déclaré Le courrier du dimanche que “déchirer l’accord sur le Brexit conduirait à des années supplémentaires de querelles”, accusant les alliés de M. Sunak de vouloir renégocier l’accord.

Lisa Nandy, de Labour, a déclaré dimanche qu’elle avait “toujours cru en la liberté de mouvement” pour les citoyens européens venant au Royaume-Uni, “mais seulement si elle s’allie à un très fort investissement dans les compétences et les opportunités pour les jeunes ici en Grande-Bretagne”.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était à l’aise avec l’abandon par le Labour d’un engagement en faveur de la liberté de mouvement, la membre du cabinet fantôme a déclaré à Times Radio qu’elle ne voyait “aucune voie” vers un nouvel accord avec l’UE sur les contrôles de l’immigration.

De nouveaux chiffres rassemblés par la Bibliothèque de la Chambre des communes montrent que les exportations commerciales du Royaume-Uni n’ont augmenté que de 24,4% entre 2010 et 2021, le taux de croissance le plus bas parmi les pays du G7 à l’exception du Japon. L’UE a enregistré une croissance moyenne des exportations de 35,5 % au cours de la même période.

Les travaillistes ont accusé les ministres d’un “échec constant à défendre les exportations” et ont déclaré que l’accord commercial sur le Brexit devait être réformé pour réduire la bureaucratie, plutôt que renégocié.

Cela est venu alors que le Parti travailliste a déclaré que les derniers chiffres du ministère du Commerce international montrent que l’accord post-Brexit conclu avec le Japon en 2020 par la secrétaire au Commerce de l’époque, Liz Truss, était un échec.

Les exportations britanniques vers le pays sont passées de 12,3 milliards de livres sterling à 11,9 milliards de livres sterling au cours de l’année se terminant en juin 2022. “La chute du commerce avec le Japon est une preuve irréfutable que les ministres ne livrent pas pour les exportateurs britanniques”, a déclaré Nick Thomas-Symonds, le secrétaire au commerce fantôme. .