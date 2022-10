Rishi Sunak devrait être nommé Premier ministre AUJOURD’HUI après le flop de Penny Mordaunt et le retrait de Boris Johnson de la course

RISHI Sunak est sur le point d’être nommé Premier ministre AUJOURD’HUI après que son principal rival Boris Johnson a dramatiquement abandonné la course à la direction des conservateurs hier soir.

L’ancien premier ministre a insisté sur le fait qu’il avait les chiffres pour aller au vote des membres conservateurs.

Rishi Sunak semble sur le point d’être couronné en tant que nouveau Premier ministre britannique AUJOURD’HUI Crédit : AP

Penny Mordaunt insiste sur le fait qu’elle est “dedans pour gagner” et jusqu’à présent, elle n’abandonnera pas la course à la direction Crédit : AFP

Boris Johnson, qui est revenu de ses vacances en République dominicaine pour faire campagne, a abandonné la course à la direction

Mais il a jeté l’éponge alors que les députés ont cassé pour M. Sunak à un taux de plus de deux contre un.

Maintenant, l’ex-chancelière est prête pour un couronnement à 14 heures À MOINS QUE son autre rivale Penny Mordaunt ne parvienne à améliorer considérablement sa base de supporters.

Les futurs PM doivent avoir le soutien d’au moins 100 députés conservateurs pour participer au premier scrutin à la direction.

Jusqu’à présent, M. Sunak en a 157 tandis que Mme Mordaunt est bloquée sur 25.

Le partisan de Big BoJo, Nadhim Zahawi, a fait défection dans l’équipe Rishi quelques minutes après le départ de l’ancien Premier ministre.

Après l’échec des pourparlers de paix entre les camps rivaux Sunak et Johnson, M. Sunak avançait.

Seuls 60 s’étaient déclarés publiquement pour Boris – l’ex-Premier ministre perdant le soutien des gros frappeurs du Brexiteer, dont Lord David Frost et Suella Braverman.

Alors que les partisans de M. Sunak juraient ouvertement de faire tomber un nouveau gouvernement Boris, des amis exhortaient M. Johnson à ne pas pousser le concours à un vote des membres par crainte du chaos s’il gagnait.

Défiant jusqu’au bout, il a insisté sur le fait qu’il aurait pu gagner, en disant: “Il y a de très bonnes chances que je réussisse aux élections avec les membres du Parti conservateur – et que je pourrais en effet être de retour à Downing Street vendredi.”

Mais une victoire de Johnson a risqué une crise constitutionnelle avec lui gagnant le soutien des fidèles du parti pour être couronné chef – mais laissé incapable de former un gouvernement avec des députés qui voulaient qu’il parte.

L’annonce choc qu’il ne se présentera pas officiellement est intervenue après une course pour obtenir des nominations.

Au même moment, ses amis et alliés les plus proches le pressaient de se retirer de la course.

Mais dans un dernier indice qu’il pourrait encore revenir, Boris a déclaré: “Je pense que je suis bien placé pour offrir une victoire conservatrice en 2024.”

Répondant à la retraite de son rival, M. Sunak a déclaré: «Boris Johnson a livré le Brexit et le grand déploiement de vaccins. Il a mené notre pays à travers certains des défis les plus difficiles auxquels nous ayons jamais été confrontés, puis a affronté Poutine et sa guerre barbare en Ukraine. Nous lui en serons toujours reconnaissants.

“Bien qu’il ait décidé de ne plus se représenter comme Premier ministre, j’espère vraiment qu’il continuera à contribuer à la vie publique dans son pays et à l’étranger.”