Rishi Sunak devrait étendre la taxe exceptionnelle sur les bénéfices pétroliers “excessifs”, déclare le président de la Cop26

Le gouvernement de Rishi Sunak devrait étendre une taxe exceptionnelle sur les bénéfices “excessifs” des géants pétroliers, a déclaré le ministre sortant du climat, Alok Sharma.

Le haut responsable conservateur – président du sommet Cop26 – a exhorté le nouveau Premier ministre à aller plus loin dans la taxation des géants des combustibles fossiles, affirmant que la taxe actuelle sur les bénéfices exceptionnels ne rapportait pas des montants «significatifs».

Cela survient alors que M. Sunak fait face à des critiques pour avoir snobé la prochaine Cop27 en Égypte, alors que le numéro 10 a révélé que le roi Charles avait été avisé de ne pas assister au sommet crucial sur le climat.

M. Sharma a déclaré qu’il aimerait “beaucoup” que Charles III soit à la conférence, alors qu’il s’exprimait sur les limites de la taxe sur les bénéfices exceptionnels imposée plus tôt cette année.

“Ce sont des profits excessifs, et ils doivent être traités de manière appropriée en matière de fiscalité”, a-t-il déclaré. Le gardien.

M. Sharma a ajouté: «Nous devrions aller plus loin et voir ce qui peut être fait de plus en termes de collecte de fonds supplémentaires [from the profits]. Jusqu’à présent, au moins, le niveau d’argent collecté n’est évidemment pas significatif.

L’ancien ministre, qui a quitté le cabinet lors du remaniement de cette semaine, a critiqué les lacunes qui encouragent encore plus l’extraction de combustibles fossiles de la mer du Nord.

Shell a admis cette semaine qu’elle avait réussi à éviter de payer la taxe existante, malgré un doublement des bénéfices alimenté par la flambée des prix de l’énergie – ne faisant qu’ajouter aux appels à une taxe sur les bénéfices exceptionnels étendue aux entreprises dans un contexte de crise du coût de la vie.

Le patron des finances, Sinead Gorman, a déclaré aux journalistes jeudi que la société avait fait assez au cours des derniers mois pour éviter la taxe sur les bénéfices exceptionnels – qui permettait aux entreprises d’obtenir un allégement fiscal en échange d’investissements.

“Il y a vraiment une incitation pour ces entreprises à faire plus en termes de pétrole et de gaz”, a déclaré M. Sharma. “Ce que nous voulons qu’ils fassent, si nous voulons atteindre notre objectif de 100% d’énergie propre d’ici 2035, c’est d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables.”

Appelant à davantage d’incitations pour stimuler les investissements dans les énergies renouvelables, il a déclaré: «C’est ainsi que vous obtenez une livraison plus rapide d’énergie renouvelable à travers le Royaume-Uni. Ce que nous voulons voir, c’est une grande expansion des énergies renouvelables.

Le roi a été avisé de ne pas assister au sommet sur le climat Cop27 en Égypte, a révélé vendredi le numéro 10, arguant que ce n’était pas la “bonne occasion” pour lui de faire le voyage.

Downing Street a reconnu pour la première fois vendredi que Charles avait été invité à ne pas assister à la conférence de l’ONU à Charm el-Cheikh et a déclaré que cela avait été “convenu à l’unanimité” – M. Sunak excluant également d’y aller.

S’exprimant avant la confirmation, M. Sharma a déclaré que Charles s’était “concentré là-dessus pendant des décennies … J’aimerais beaucoup qu’il soit là, mais en fin de compte, c’est une affaire entre lui et le gouvernement”.

Nadine Dorries, loyaliste de Boris Johnson, l’ancienne secrétaire à la Culture, a déclaré que M. Sunak avait “tort de ne pas y aller”, tweetant: “Le réchauffement climatique est la plus grande crise à laquelle notre planète est confrontée et le zéro net crée plusieurs centaines d’emplois, ce qui est bon pour l’économie. ”

L’interdiction de la fracturation hydraulique du gaz de schiste au Royaume-Uni sera rétablie, a annoncé M. Sunak plus tôt cette semaine – une décision décrite comme “incroyablement positive” et “donnant un bon ton” par les écologistes.

Mais le directeur général de la première société de fracturation hydraulique du Royaume-Uni, Cuadrilla, a déclaré qu’il était “incroyable” que M. Sunak ait décidé de rétablir une interdiction après qu’elle ait été levée en grande pompe pendant le mandat de six semaines de Liz Truss.