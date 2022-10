Rishi Sunak devrait devenir Premier ministre britannique après avoir rencontré le roi Charles

Il doit prononcer son premier discours en tant que Premier ministre plus tard mardi et devrait également commencer à nommer de nouveaux membres du cabinet lors d’un nouveau remaniement au sommet de la politique britannique.

La tradition veut que le monarque invite le chef du parti ayant le plus grand nombre de députés à former un gouvernement, qui depuis les élections générales de 2019 est les conservateurs.

Agé de 42 ans, il sera le plus jeune Premier ministre britannique et la première personne de couleur à diriger le pays, ce que le président américain Joe Biden a déclaré lundi être “une étape révolutionnaire”. Les parents de Sunak sont d’origine indienne et dans les années 1960, ils ont quitté l’Afrique de l’Est pour le Royaume-Uni.

Sunak possède également la plus grande richesse personnelle de tous ses prédécesseurs. Son épouse, Akshata Murthy, est la fille du co-fondateur de la société informatique indienne Infosys, NR Narayana Murthy, et le couple a une valeur nette combinée de 750 millions de livres sterling (847 millions de dollars), selon la Sunday Times Rich List, ce qui en fait la 222e personne la plus riche du Royaume-Uni

Plus tôt cette année, Murthy fait la une des journaux sur son statut fiscal non domicilié, ce qui lui permet d’éviter de payer des millions d’impôts britanniques sur les revenus internationaux. Elle a déclaré qu’elle commencerait à payer des impôts britanniques sur ces revenus à la suite de la controverse.

Avant d’entrer en politique, Sunak a travaillé comme analyste chez Goldman Sachs et associé chez le milliardaire Chris Hohn’s Children’s Investment Fund Management. Il a fait ses études privées au Royaume-Uni et a étudié la philosophie, la politique et l’économie à Oxford, comme quatre premiers ministres et des dizaines de personnalités politiques avant luisuivi plus tard d’un MBA à l’Université de Stanford.

Il a été élu député conservateur d’une circonscription du North Yorkshire lors des élections générales de 2015 et a été ministre des Finances sous l’ancien Premier ministre Boris Johnson de février 2020 à juillet 2022. Grâce à cela, il a supervisé la réponse économique du Royaume-Uni à la pandémie, y compris le programme de congédier des millions de travailleurs.