Rishi Sunak devrait conclure un accord “soft Brexit” avec l’UE, déclare l’ancien donateur conservateur

Un ancien donateur conservateur milliardaire a déclaré qu’il soutiendrait à nouveau le parti si le gouvernement renégociait avec l’UE pour un accord commercial “souple” sur le Brexit.

Guy Hands a exhorté Rishi Sunak à envisager une décision radicale pour relancer les négociations commerciales avec Bruxelles, affirmant que cela pourrait aider le parti à remporter les prochaines élections générales.

Le magnat du capital-investissement, qui n’a offert aucun financement aux conservateurs ces dernières années, a déclaré au je journal qu’il pourrait faire un nouveau don si le Premier ministre reconnaissait que l’accord actuel sur le Brexit nuisait à l’économie.

«Je suis heureux de soutenir le parti qui place la santé future à long terme de la Grande-Bretagne au-dessus de la politique des partis. Même si un bon accord avec l’Europe ne résoudra pas tous les problèmes, ce serait un bon début », a-t-il déclaré.

« Avoir un vote sur le Brexit était censé résoudre définitivement le problème de l’Europe au sein du parti conservateur », a déclaré M. Hands – déplorant la « campagne épouvantable » menée par les restants pour un résultat malvenu en 2016.

Il a ajouté: “Si les restants du parti conservateur peuvent admettre leurs erreurs et que les Brexiteers peuvent admettre que le Brexit ne s’est pas déroulé comme prévu, alors non seulement la renégociation du Brexit peut être bonne pour le pays, mais elle peut aussi donner au parti conservateur la chance de s’unir et de gagner les prochaines élections.

Le fondateur de la société de capital-investissement Terra Firma a récemment attaqué les accords de Brexit durs “complètement désespérés” conclus par Boris Johnson, qui ont vu le Royaume-Uni sortir du marché unique et de l’union douanière de l’UE.

M. Hands a déclaré que des preuves de plus en plus nombreuses montraient qu’elle conduisait la Grande-Bretagne dans “un état économique désastreux” et était en passe de devenir “l’homme malade de l’Europe”.

Sa dernière intervention intervient alors que M. Sunak et son chancelier Jeremy Hunt tentent d’aplanir une dispute avec Tory Brexiteers au sujet d’un rapport selon lequel le gouvernement envisageait des moyens de forger un alignement “à la suisse” avec l’UE pour accéder au marché unique.

M. Hunt s’est efforcé d’écarter l’idée de s’aligner sur les règles de l’UE. Mais le chancelier n’a pas nié qu’il était à l’origine des affirmations selon lesquelles le gouvernement était intéressé par l’approche suisse.

Un député conservateur de l’ERG a déclaré que c’était un “signe inquiétant” de la pensée du gouvernement. “Nous surveillerons de très près tout assouplissement de la position”, ont-ils déclaré.

Des sources de l’UE ont également rejeté l’idée d’essayer de recréer l’arrangement particulièrement complexe de style suisse, soulignant qu’il implique plus de 100 accords bilatéraux.

Mais certains chefs d’entreprise sont encouragés par l’évolution du débat, la possibilité d’un accès futur au marché unique étant désormais en discussion.

L’ancien directeur général de Siemens UK, Juergen Maier – vice-président du Northern Powerhouse Partnership – a exhorté M. Sunak à “ouvrir son esprit” sur l’alignement sur les règles de l’UE pour obtenir un accès plus complet au marché unique.

“Nous devons pouvoir avoir une conversation sur l’alignement”, a déclaré le chef d’entreprise L’indépendant cette semaine. « L’idée d’un arrangement à la suisse n’est pas une mauvaise direction, mais est-ce la réponse ? Non. Il faudrait une éternité pour conclure de nombreux accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE.»

M. Maier a ajouté : « Un meilleur modèle est un accès plus complet au marché unique, que ce soit par l’adhésion à l’EEE (Espace économique européen) ou par un arrangement sur mesure. Il est temps d’ouvrir l’esprit et d’écouter vraiment les affaires.