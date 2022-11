Rishi Sunak devrait axer HS2 après que des documents aient révélé que “la montée en flèche des coûts l’emportera sur la valeur économique”

RISHI Sunak devrait axer HS2 après que des documents gouvernementaux aient révélé que la montée en flèche des coûts de la ligne de train l’emporterait de loin sur les avantages économiques, selon un nouveau rapport.

Des documents publiés par le ministère des Transports (DfT) montrent que pour chaque livre sterling dépensée sur la ligne à grande vitesse, ils n’obtiendront que 90 pence d’avantages.

Le Premier ministre devrait axer le HS2 après que des documents gouvernementaux ont révélé que la montée en flèche des coûts de la ligne de train l’emporterait de loin sur les avantages économiques Crédit : EPA

Un porte-parole a déclaré: “HS2 apportera des avantages transformationnels et soutient actuellement 29 000 emplois” Crédit : HS2

Andrew Gilligan, qui était le conseiller en transport de Boris Johnson, a déclaré que le reste de la ligne devait être coupé pour économiser l’argent du pays, avertissant qu’il s’agissait de “la plus grande erreur d’infrastructure de la Grande-Bretagne en un demi-siècle”.

La ligne de train super rapide, qui est en cours de construction de Londres à Birmingham, sera éventuellement prolongée jusqu’à Manchester.

Les plans d’un deuxième embranchement vers Leeds ont déjà été édulcorés.

M. Gilligan, qui a travaillé sur le projet au n ° 10, a déclaré que la réduction pourrait permettre d’économiser jusqu’à 44 milliards de livres sterling au total.

Il a déclaré: «La combinaison de la hausse des coûts et de la baisse des dépenses publiques signifie que si HS2 continue comme prévu, il consommera une grande partie du reste du budget des transports publics, causant de terribles dommages aux services que la plupart des gens utilisent, ont besoin et veulent réellement, et qui pourrait faire beaucoup plus pour la croissance économique, en réduisant le C02 et en réduisant la congestion routière.

Il a ajouté: «La perspective que HS2 soit livré selon les spécifications et le coût actuellement réclamés est essentiellement nulle.

“La seule question est de savoir combien d’argent nous gaspillons et combien de dégâts supplémentaires nous causons avant que nous ne réalisions tous cela.”

Cependant, le DfT a déclaré que l’interprétation des rapports sur le rapport coût-avantage était erronée.

Un porte-parole a déclaré: «Le titre de ce rapport est incorrect – l’évaluation de l’été a révélé que HS2 apporterait une valeur positive au contribuable.

« HS2 apportera des avantages transformationnels et soutient actuellement 29 000 emplois. Nous nous engageons à le livrer comme indiqué dans le plan ferroviaire intégré, et la construction est en cours et dans les limites du budget.