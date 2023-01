Rishi Sunak dévoilera les lois anti-grève du Nouvel An pour maintenir la Grande-Bretagne en marche alors que le pays se prépare à une semaine de chaos ferroviaire

La GRANDE-BRETAGNE deviendra une «ville fantôme» cette semaine alors que les syndicats militants des chemins de fer lanceront une nouvelle vague de grèves paralysantes.

Rishi Sunak dévoilera de nouvelles lois sévères pour réprimer les grèves au début de la nouvelle année – mais ils n’éviteront pas cet épisode d’action revendicative.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak Crédit : Reuters

Le Premier ministre serait resté froid sur les propositions visant à interdire aux ambulanciers et aux pompiers de faire grève.

Mais il donnera aux ministres des pouvoirs de style Henry VIII pour forcer les services publics – comme les hôpitaux, les pompiers et les écoles – à s’assurer que certains membres du personnel continuent de travailler pendant les grèves.

Les ministres du Cabinet seraient en mesure de fixer leur propre «seuil de service minimum» pour atténuer l’impact de l’action revendicative.

Il envisage également de rendre plus difficile le déclenchement d’une grève en faisant passer le seuil d’action de 40 % des voix à 50 %.

Et la période pendant laquelle un syndicat est autorisé à déclencher des grèves après un vote pourrait être réduite de moitié, passant de six à trois mois, ce qui freinerait l’action continue.

Les propositions – qui sont encore en cours de finalisation – impliqueront un déchirement massif avec les syndicats et la Chambre des Lords – et pourraient finir par être contestées devant les tribunaux.

Le chef du syndicat RMT, Mick Lynch, sur la ligne de piquetage Crédit : LNP

En attendant, la Grande-Bretagne devrait être plongée dans plus de misère ferroviaire alors que les membres du RMT sortent les mardi, mercredi, vendredi et samedi.

Les pubs et les restaurants perdront environ 2,5 milliards de livres sterling de recettes perdues en raison des débrayages ferroviaires dévastateurs, ont déclaré les chefs d’entreprise.

Kate Nicholls, de UK Hospitality, a déclaré: «L’hospitalité fait face à une gueule de bois du Nouvel An alors que les grèves ferroviaires retardent le retour au travail et font de nos villes et centres-villes des villes fantômes pendant encore une semaine.

«Cela aggrave encore la misère des navetteurs et des touristes.

«Nous ne pouvons pas entrer dans une autre année en perdant 2,5 milliards de livres sterling de ventes. Assez, c’est assez, cela doit cesser maintenant.

Malgré les grèves ferroviaires imminentes, il n’y a pas eu de pourparlers officiels entre le gouvernement et les syndicats pendant les vacances de Noël et aucun n’est dans l’agenda.

Des sources ferroviaires ont déclaré que le chef du RMT, Mick Lynch – le visage des grèves des chemins de fer – veut conclure un accord mais est « retenu captif » par des membres plus militants du syndicat.

Ils ont déclaré: «Mick tient à conclure un accord mais il a les mains liées par le comité exécutif.

“Il est retenu captif par eux – ils décident d’annuler ou non les frappes.”

Les infirmières et les ambulanciers feront à nouveau grève plus tard ce mois-ci, tandis que les enseignants devraient également voter pour l’action, ce qui signifie que les écoles fermeront.

Il y a de plus en plus de rumeurs selon lesquelles le gouvernement offrira aux infirmières une prime en espèces et un congé supplémentaire pour mettre fin à leurs grèves.

Mais un initié syndical a déclaré que cela « ouvrirait une boîte de Pandore », car tous les autres syndicats exigeraient le même accord pour annuler leurs grèves.