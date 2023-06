Rishi Sunak dévoile un nouvel accord économique post-Brexit avec les États-Unis mais nie que ce soit un échec

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a proclamé une nouvelle approche post-Brexit des affaires mondiales en dévoilant ce qu’il a qualifié de partenariat économique unique en son genre avec les États-Unis.

Mais il n’y avait toujours aucun signe de l’accord de libre-échange avec l’Amérique que les anciens premiers ministres conservateurs ont recherché et dont le n ° 10 admet qu’il est actuellement hors de propos.

Lorsqu’on lui a demandé si le nouvel accord représentait un échec, M. Sunak a insisté sur le fait qu’il apporterait « le plus d’avantages à nos citoyens le plus rapidement possible ».

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le président Biden pour marquer la fin de son voyage à Washington, M. Sunak a également suggéré que le Brexit permettrait au Royaume-Uni de réagir différemment à la menace posée par l’intelligence artificielle (IA).

Reconnaissant les problèmes que le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne a causés sur la scène mondiale, il a déclaré : « Je sais que certaines personnes se sont demandées quel genre de partenaire la Grande-Bretagne serait après que nous ayons quitté l’UE. Je dirais : jugez-nous sur nos actions. Nous sommes plus attachés à nos valeurs que jamais, un allié aussi fiable que jamais, une destination d’investissement aussi attrayante que jamais. »

Mais il a ajouté que le Royaume-Uni était également en train de « changer », de « renforcer » ses relations avec de vieux amis comme l’Amérique et avec de nouveaux amis dans l’Indo-Pacifique également.

« Et nous avons maintenant la liberté de réglementer les nouvelles technologies qui façonneront notre avenir économique – comme l’IA – de manière plus rapide et plus flexible. C’est l’avenir que nous créons en Grande-Bretagne – confiant, fier et libre. »

Dans une victoire pour le Premier ministre, le président Biden a également déclaré que les États-Unis se tournaient vers le Royaume-Uni pour diriger l’IA.

La conférence de presse elle-même a été retardée car les discussions entre les deux dirigeants ont commencé tardivement et se sont poursuivies plus longtemps que prévu.

La Déclaration de l’Atlantique est conçue pour renforcer la sécurité économique en réponse à l’influence croissante de la Chine.

Il comprend des engagements pour assouplir les barrières commerciales, des liens plus étroits avec l’industrie de la défense et un accord sur la protection des données.

Mais les espoirs d’un accord de libre-échange à part entière ont été abandonnés par Downing Street.

L’accord atténue certains des problèmes créés pour l’économie britannique par l’accord de plusieurs milliards de dollars sur l’énergie verte de M. Biden, connu sous le nom de Inflation Reduction Act (IRA).

La loi prévoit une incitation de 3 750 dollars pour chaque véhicule électrique, tant que les minéraux critiques utilisés dans sa production – principalement dans la batterie – proviennent des États-Unis ou d’un pays avec lequel les États-Unis ont un accord sur les minéraux critiques.

Le nouvel accord comprend des propositions pour un accord sur les minéraux critiques avec le Royaume-Uni.

Cela pourrait aider les entreprises de toute la Grande-Bretagne, y compris les entreprises produisant du nickel au Pays de Galles et traitant du lithium à Teesside.

Dans le cadre de l’accord, les efforts seront également accrus pour exclure la Russie du marché mondial du nucléaire.

Il y aura également une pression pour la reconnaissance mutuelle des qualifications des ingénieurs, bien que cela pourrait nécessiter une approbation État par État aux États-Unis.

Un accord sur la protection des données allégera les charges des petites entreprises faisant du commerce transatlantique, ce qui pourrait économiser 92 millions de livres sterling.

Il y aura également une collaboration sur des industries clés telles que l’IA, les télécommunications 5G et 6G, l’informatique quantique, les semi-conducteurs et la biologie de l’ingénierie.

En rencontrant M. Sunak dans le bureau ovale, M. Biden – qui a par inadvertance qualifié le Premier ministre de « Monsieur le Président » – a déclaré que la relation spéciale était « en très bon état ». Plus tard, il a fait l’éloge du secrétaire à la Défense Ben Wallace comme « très qualifié » pour le poste de secrétaire général de l’OTAN, bien qu’il ait ajouté « peut-être » lorsqu’on lui a demandé s’il devait obtenir le poste.

Avant leur réunion, M. Sunak a annoncé que le Royaume-Uni accueillera le premier sommet mondial sur la sécurité de l’IA cet automne.

La réunion examinera la nécessité d’une action internationale coordonnée pour atténuer les risques de la technologie émergente.