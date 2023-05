Rishi Sunak dévoile un investissement de 1 milliard de livres sterling dans les micropuces pour mettre fin à la dépendance à la Chine

RISHI Sunak dévoile aujourd’hui un investissement de 1 milliard de livres sterling dans la fabrication de micropuces pour mettre fin à la dépendance à l’égard de la Chine

S’exprimant au Japon, le Premier ministre a déclaré que sa stratégie nationale sur les semi-conducteurs, longue de deux décennies, contribuerait à « construire notre avantage concurrentiel sur la scène mondiale ».

Rishi Sunak dévoile aujourd’hui un investissement de 1 milliard de livres sterling dans les micropuces pour mettre fin à la dépendance à l’égard de la Chine Crédit : AP

L’annonce du plan sur 20 ans intervient après que M. Sunak a profité d’un voyage lié au G7 au Japon pour convenir d’un partenariat sur les semi-conducteurs avec Tokyo dans le cadre des efforts visant à réduire la dépendance à Pékin pour la fourniture des micropuces essentielles.

La Grande-Bretagne et ses alliés occidentaux adoptent une position de plus en plus belliqueuse envers la technologie chinoise, y compris dans leurs réseaux de communication et leurs équipements de surveillance, craignant que les lois sur la sécurité nationale du président Xi Jinping ne forcent les géants de la technologie du pays d’Extrême-Orient à remettre des données étrangères au parti communiste au pouvoir. .

Les responsables ont déclaré qu’ils soutiendraient également les technologies futures, telles que l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et la 6G.

Une somme de 200 millions de livres sterling sera investie en 2023-25 ​​pour améliorer l’accès de l’industrie aux infrastructures, financer davantage de recherche et développement et faciliter une plus grande coopération internationale.

Le milliard de livres sterling au cours de la prochaine décennie visera à développer le secteur intérieur, à atténuer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à protéger la sécurité nationale britannique, a déclaré le département.

Dévoilant la stratégie vendredi, le Premier ministre a déclaré : « Les semi-conducteurs sont à la base des appareils que nous utilisons tous les jours et seront cruciaux pour faire progresser les technologies de demain.

« Notre nouvelle stratégie concentre nos efforts sur nos points forts, dans des domaines tels que la recherche et la conception, afin que nous puissions renforcer notre avantage concurrentiel sur la scène mondiale.

« En augmentant les capacités et la résilience de notre industrie mondiale des semi-conducteurs, nous développerons notre économie, créerons de nouveaux emplois et resterons à la pointe des nouvelles percées technologiques.