Rishi Sunak dévoile des plans pour s’attaquer aux traversées de bateaux de migrants et à l’arriéré d’asile

LONDRES – Sous une pression croissante pour freiner l’arrivée de migrants dans de petits bateaux sur la côte anglaise, le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé mardi son intention de s’attaquer au gros arriéré britannique de demandes d’asile et d’accélérer le retour de la plupart des Albanais demandeurs du statut de réfugié.

Décrivant un ensemble de mesures difficiles, M. Sunak a déclaré que certains demandeurs d’asile qui effectuent le dangereux voyage à travers la Manche seraient hébergés dans des parcs de vacances désaffectés, d’anciennes résidences étudiantes et des sites militaires excédentaires, plutôt que dans des hôtels, qui coûtent 5,5 millions au gouvernement. livres (environ 6,8 millions de dollars) par jour. Et il a promis de proposer des lois pour interdire à ceux qui entrent en Grande-Bretagne par des voies non officielles de rester.

Dans l’une de ses premières grandes initiatives politiques en tant que Premier ministre, M. Sunak a mis un accent particulier sur le rejet des demandes d’asile des Albanais, affirmant que leur nation serait traitée comme un pays sûr, garantissant que la plupart des demandeurs pourraient être rapidement renvoyés.

“Nous devons arrêter les bateaux, et ce gouvernement fera ce qui doit être fait”, a déclaré M. Sunak dans une déclaration au Parlement destinée à apaiser la colère croissante au sein de son parti conservateur face à la question des petits bateaux arrivant avec des migrants.