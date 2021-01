Rishi Sunak a annoncé aujourd’hui 4,6 milliards de livres supplémentaires de renflouement pour les entreprises frappées par le verrouillage alors que les économistes mettaient en garde contre le coup « colossal » de la pandémie croissante.

Le chancelier a déclaré que les sites martelés par la décision dramatique de Boris Johnson recevraient des subventions uniques de 9000 £ pour les maintenir à flot au cours des sept prochaines semaines.

Quelque 600 000 établissements à travers le Royaume-Uni devraient recevoir l’argent, tandis que 594 millions de livres supplémentaires sont injectés dans un « fonds discrétionnaire » pour soutenir d’autres entreprises touchées.

La dernière grande intervention est intervenue au milieu des craintes que le verrouillage réduise le PIB de 10% chaque mois où il est imposé – bien que le groupe de réflexion IFS respecté ait déclaré ce matin que l’impact pourrait être plus faible à mesure que les entreprises se sont adaptées depuis la première compression. en mars.

Cela suscitera également l’alarme quant à l’état des finances du gouvernement, le directeur de l’IFS, Paul Johnson, affirmant que l’ampleur des dommages économiques était la pire « de toute l’histoire ». Les emprunts du secteur public pourraient atteindre 400 milliards de livres sterling cette année, M. Sunak ayant déjà mis en garde contre un calcul plus tard pour équilibrer les comptes.

On pense que le coronavirus a infligé le pire coup au PIB depuis le grand gel de 1709

Les emprunts du gouvernement pourraient atteindre près de 400 milliards de livres sterling cette année et devraient se poursuivre à des niveaux hallucinants jusqu’au milieu des années 2020, comme le montre ce graphique OBR.

On craindra que le Royaume-Uni suive maintenant le scénario à la baisse présenté par le chien de garde de l’OBR à la fin du mois de novembre, après que le coronavirus mutant ait forcé un nouveau verrouillage

Comment les coûts du coronavirus s’accumulent pour le gouvernement 127 milliards de livres sterling pour le NHS et d’autres services publics pour lutter contre la pandémie 71 milliards de livres sterling de subventions et de prêts pour soutenir les entreprises 86 milliards de livres sterling sur les programmes de soutien à l’emploi en congé et aux travailleurs indépendants

Les entreprises ont exprimé leur désespoir face au dernier développement sombre de la crise des coronavirus, M. Johnson s’adressant à la nation hier soir pour plonger l’Angleterre dans un nouveau verrouillage.

M. Sunak avait déjà révélé le mois dernier que le programme de congés était à nouveau prolongé jusqu’à la fin avril – ajoutant au moins 5 milliards de livres supplémentaires aux coûts directs époustouflants de 280 milliards de livres sterling de la pandémie.

La perte de revenus signifie que le trou dans les finances publiques est encore plus grand, la dette s’élevant maintenant bien au-dessus de 2 billions de livres sterling.

Même si les paiements d’intérêts sur la dette sont incroyablement bas pour le moment, le chien de garde de l’OBR a averti en novembre que les « cicatrices » à plus long terme signifiaient que le gouvernement devrait combler un déficit de financement pouvant atteindre 46 milliards de livres sterling avec des augmentations d’impôts et des réductions de dépenses d’ici 2025.

Ajouter un centime au taux de base de l’impôt sur le revenu ne rapporte qu’environ 6 milliards de livres sterling.

Cette situation sera considérablement aggravée par le nouveau verrouillage paralysant.

On estime que les restrictions de mars réduisent de 10% le PIB chaque mois.

Et bien que l’on s’attende à ce que le chiffre soit plus bas cette fois à mesure que l’économie s’est ajustée, les coûts seront toujours énormes.

Annonçant ce matin le nouveau plan de sauvetage, M. Sunak a déclaré: « La nouvelle souche du virus nous présente tous un énorme défi – et pendant que le vaccin est en cours de déploiement, nous avons dû resserrer davantage les restrictions.

«Tout au long de la pandémie, nous avons pris des mesures rapides pour protéger les vies et les moyens de subsistance et nous annonçons aujourd’hui une nouvelle injection de fonds pour soutenir les entreprises et les emplois jusqu’au printemps.

« Cela aidera les entreprises à traverser les mois à venir – et, de manière cruciale, cela aidera à maintenir les emplois, afin que les travailleurs puissent être prêts à rentrer lorsqu’ils seront en mesure de rouvrir. »

Un montant supplémentaire de 594 millions de livres sterling est mis à la disposition des autorités locales et des administrations décentralisées pour soutenir d’autres entreprises non éligibles aux subventions.

Le Trésor a déclaré que les nouvelles subventions ponctuelles s’ajoutaient aux milliards de soutien aux entreprises existantes, y compris des subventions d’une valeur allant jusqu’à 3000 £ pour les entreprises fermées, et jusqu’à 2100 £ par mois pour une fois les entreprises rouvertes.

Mais il est peu probable qu’ils soient suffisants pour de nombreuses entreprises, qui ont demandé la TVA et les allégements fiscaux sont prolongés tout au long de 2021.

Les propriétaires de petites entreprises furieux disent que leurs magasins non essentiels pourraient faire faillite sous un troisième verrouillage national – un propriétaire de pub désespéré révélant qu’il est passé près d’un an sans revenu (image du fichier)

Hier soir, le Premier ministre Boris Johnson a plongé l’Angleterre dans un troisième verrouillage national – provoquant un tollé parmi les propriétaires d’entreprises qui avaient besoin de soutien

Combien coûte le programme de congé? Le Trésor estime les coûts d’un milliard de livres par mois pour chaque million de travailleurs bénéficiant du programme de congé. La Banque d’Angleterre a déclaré qu’elle s’attend à ce que 5,5 millions de personnes soient mises en congé, ce qui suggère une facture d’environ 5,5 milliards de livres sterling par mois. Le groupe de réflexion Resolution Foundation affirme que le coût mensuel pourrait être encore plus élevé à 6,2 milliards de livres sterling par mois.

De nombreux propriétaires de petites entreprises durement touchés disent que leurs magasins pourraient être menacés de ruine sous le nouveau verrouillage qui se poursuivra au moins jusqu’à la mi-février. M. Johnson a également omis d’annoncer des mesures de soutien financier dans son discours.

Jasmine Whitbread, directrice générale de London First, a déclaré: « Les entreprises du pays se demanderont comment elles vont survivre jusqu’au printemps. Le gouvernement doit maintenant étendre les taux des entreprises et l’allégement de la TVA tout au long de 2021 et se tenir prêt à fournir un soutien direct supplémentaire aux entreprises contraintes de fermer.

Adam Marshall, directeur général des chambres de commerce britanniques, les entreprises seront « déconcertées et déçues » par le fait que M. Johnson « n’a pas annoncé de soutien supplémentaire aux entreprises concernées parallèlement à ces nouvelles restrictions ».

Il a ajouté: «Des dizaines de milliers d’entreprises se trouvent déjà dans une position précaire et font désormais face à une période de difficultés et de difficultés supplémentaires.

«Des milliards ont déjà été dépensés pour aider les bonnes entreprises à survivre à cette crise sans précédent et à sauver des emplois. Il ne faut pas laisser ces entreprises échouer maintenant, alors que le déploiement des vaccins éclaire le bout de ce long tunnel ».