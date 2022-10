Rishi Sunak devient Premier ministre après avoir rencontré le roi Charles

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak est devenu le troisième Premier ministre du Royaume-Uni en sept semaines après avoir accepté une invitation du roi Charles III à former un gouvernement.

Le nouveau Premier ministre est entré à Downing Street en tant que premier Premier ministre hindou du Royaume-Uni, le premier d’origine asiatique et le plus jeune depuis plus de 200 ans à l’âge de 42 ans.

S’exprimant devant le n ° 10, M. Sunak a déclaré à la nation qu’il “unirait le pays” et s’est engagé à “réparer” les erreurs économiques commises par son prédécesseur Liz Truss.

M. Sunak a affirmé que le mandat issu de la victoire électorale des conservateurs en 2019 appartient au parti plutôt que d’être la “propriété exclusive” de Boris Johnson.

Mme Truss a doublé son programme radical dans un discours final impénitent au n ° 10 – appelant à une «baisse des impôts» et mettant en garde M. Sunak contre une «économie à faible croissance».

Mme Truss a été expulsée après seulement sept semaines – la PM la plus courte de l’histoire – après que son mini-budget désastreux a déclenché des turbulences sur le marché et fait chuter le nombre de sondages conservateurs.

Le nouveau Premier ministre devrait conserver Jeremy Hunt au poste de chancelier et s’en tenir à la date du 31 octobre pour le plan de réduction de la dette du gouvernement, alors qu’il s’apprête à annoncer son premier cabinet.

Il devrait inclure des partisans de haut niveau de Mme Truss et de M. Johnson au cabinet – avec les droites Suella Braverman et Kemi Badenoch pressentis pour des rôles, ainsi que des fidèles de Sunak tels qu’Oliver Dowden et Dominic Raab.

M. Sunak a exclu des élections générales, malgré les appels croissants des partis d’opposition et des militants pour que le public ait son mot à dire sur un autre changement de direction.

Les travaillistes ont mis en garde contre le nouveau “chaos” à venir, affirmant que M. Sunak pourrait être expulsé de son poste de chef conservateur dans les six mois par les loyalistes mécontents de Boris Johnson.

“Le parti conservateur est un gâchis sclérotique”, a déclaré le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, à la BBC. “Et qui peut dire que Rishi Sunak ne sortira pas dans six mois parce que vous pouvez entendre les couteaux s’aiguiser à Westminster des Borisites mécontents.”

Cela survient alors que certains partisans conservateurs ont annulé leur adhésion après que M. Sunak a été nommé successeur de Mme Truss sans que la base n’ait son mot à dire – l’un d’entre eux affirmant qu’ils estimaient que le parti avait été “détruit de l’intérieur”.

Tamara Wood, présidente de l’Association conservatrice de Telford, a déclaré qu’elle était en colère contre le “couronnement” de Sunak après avoir été installée par des députés seuls. “Je dois dire que les membres, les dirigeants et certains de nos conseillers et candidats actuels sont très mécontents”, a-t-elle déclaré à Radio 4. Aujourd’hui programme.

Ben Harris-Quinney, chef du groupe de réflexion de droite Bow Group, a déclaré que des dizaines de milliers de membres quitteraient le parti. “Le fait qu’il s’agisse d’un couronnement est une terrible publicité pour le Parti conservateur et la nation”, a-t-il écrit dans Le télégraphe.

Pendant ce temps, le patron de la CBI, Tony Danker, a déclaré que M. Sunak devait éviter une “boucle catastrophique” de coupes d’austérité, alors qu’il se prépare à expliquer comment un trou noir de 40 milliards de livres sterling dans les finances publiques sera comblé.

Les partis d’opposition et les syndicats ont également mis en garde contre les coupes en première ligne, après que M. Hunt a déclaré qu’il était confronté à des décisions “extrêmement difficiles”. Le chancelier aurait demandé aux départements de Whitehall en dehors de la santé et de la défense de trouver des réductions de 15%.

La députée conservatrice Victoria Atkins, une partisane de Sunak, a refusé de savoir s’il poursuivrait le plan de désendettement annoncé par M. Hunt la semaine dernière. Mme Atkins a décrit le nouveau Premier ministre comme un “conservateur compatissant mais prudent sur le plan financier”.

L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré que M. Sunak devait “faire comprendre” au parti qu’il “ne peut plus se livrer à des débats sur la politique”.

M. Sunak est également confronté à d’énormes défis avec la guerre en Ukraine et la résolution de la querelle post-Brexit avec l’UE sur le protocole, avec une date limite pour résoudre l’impasse du partage du pouvoir en Irlande du Nord qui se profile vendredi.

Le Kremlin a déclaré mardi qu’il ne voyait aucune raison de s’attendre à ce que les relations entre la Grande-Bretagne et la Russie s’améliorent maintenant que M. Sunak est au n ° 10.