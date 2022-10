Rishi Sunak devient le nouveau Premier ministre britannique

L’ancien chef du Trésor remplace Liz Truss, qui a démissionné après seulement six semaines de mandat

Rishi Sunak est sur le point de devenir le nouveau Premier ministre britannique, en remplacement de Liz Truss, la plus courte Premier ministre de l’histoire britannique.

Lundi, Sunak a remporté la course après que son principal adversaire, Penny Mordaunt, n’ait pas reçu le soutien de 100 députés conservateurs avant 14 heures BST.

Alors qu’elle se retirait du concours, Mordaunt a publié une déclaration sur Twitter, exprimant son soutien total à Sunak et appelant les conservateurs à se rallier au nouveau Premier ministre. «Nous devons tous au pays, les uns aux autres et à Rishi de s’unir et de travailler ensemble pour le bien de la nation. Il y a beaucoup de travail à faire », elle a écrit.

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a affirmé avoir suffisamment de soutien pour un retour au 10 Downing Street, a annoncé dimanche qu’il se retirait de la course à la direction. “Ce ne serait tout simplement pas la bonne chose à faire”, Johnson a déclaré dans un communiqué.

Truss a démissionné de son poste de Premier ministre le 20 octobre après que le mini-budget présenté par son cabinet, dans le but d’atténuer la flambée de l’inflation et la crise énergétique, ait échoué et plongé les marchés dans la tourmente. Elle n’a passé que six semaines au pouvoir, devenant la PM la plus courte de l’histoire du pays.

Sunak, un homme de 42 ans d’origine indienne, était le rival de Truss dans la course pour remplacer Johnson au pouvoir, mais n’a pas réussi la première fois. Il a précédemment occupé les postes de secrétaire en chef du Trésor et de chancelier de l’Échiquier.

Johnson, qui a été Premier ministre de 2019 à 2022, a été contraint de démissionner début septembre, à la suite d’une série de scandales et d’une vague de démissions dans son cabinet.