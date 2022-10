Rishi Sunak deviendra Premier ministre mardi matin après son audience avec le roi Charles III

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak deviendra Premier ministre demain après une rencontre avec le roi Charles III.

Mardi, l’ancien chancelier fera une déclaration devant le n ° 10 vers 10 h 15 avant de se rendre au palais de Buckingham.

Au palais, le roi tiendra une audience avec le nouveau chef conservateur – qui est le troisième Premier ministre en moins de deux mois – au cours de laquelle il sera invité à former un nouveau gouvernement.

Il est également le deuxième Premier ministre depuis que le monarque a été couronné à la suite du décès de sa mère, la reine Elizabeth II, en septembre.

Après la réunion, M. Sunak retournera ensuite à Downing Street où il prononcera un autre discours vers 11h35.

Plus tôt dans la matinée, sa prédécesseure Liz Truss – qui n’était en poste que 44 jours – présidera une réunion du cabinet vers 9 heures du matin.

Elle se rendra ensuite au palais de Buckingham pour offrir sa démission au roi avant de faire une déclaration devant le n°10 à 10h15.

Le roi Charles III, lorsqu’il était prince de Galles, avec Rishi Sunak et son épouse Akshata Murthy lors d’une réception du British Asian Trust en février (PENNSYLVANIE)

Il a été officiellement annoncé que M. Sunak avait remporté la course à la direction des conservateurs lundi après-midi, alors que le roi se serait rendu à Londres, comme il l’avait précédemment prévu, depuis le domaine royal privé de Sandringham.

M. Sunak, 42 ​​ans, né à Southampton et d’origine indienne, deviendra le premier Premier ministre non blanc du pays et le plus jeune depuis plus de 200 ans.

Il a été promu à ce poste – sans vote des membres du Parti conservateur – après une course à la direction contre l’ancien Premier ministre Boris Johnson et la chef de la Chambre des communes Penny Mordaunt.

Le prédécesseur de Mme Truss, M. Johnson, n’a jamais officiellement déclaré sa candidature et a été évasif quant à savoir s’il avait reçu les approbations de plus de 100 députés conservateurs. Mme Mordaunt a abandonné la course.

M. Sunak, qui a été chancelier dans le gouvernement de M. Johnson – notamment pendant la pandémie de Covid – était le seul candidat à recevoir plus de 100 nominations.

Les appels à des élections générales se sont multipliés, même des députés conservateurs exigeant que la nation se rende aux urnes.

Le vétéran conservateur Sir Christopher Hope a rejoint le Parti travailliste pour exiger des élections générales plus tôt que celles prévues en 2024, arguant que c’est la seule solution pour le prochain chef maintenant que le Parti conservateur est “ingouvernable”.

Le député de Christchurch dans le Dorset, a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « La meilleure façon d’obtenir ce respect est de gagner un mandat avec le peuple, et c’est pourquoi je pense qu’une élection générale est essentiellement la seule réponse, sinon nous allons simplement aller de mal en pis.

«Le parti est ingouvernable à la Chambre des communes et nous allons donc avoir des rébellions continues alors que nous essayons de changer de politique, etc., et je dois donc dire que je suis très pessimiste, je suis très en colère et je me sens que Boris a été une fois de plus abandonné et miné par nos collègues parlementaires.