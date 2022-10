Rishi Sunak deviendra le prochain Premier ministre britannique

Rishi Sunak a remporté la course à la tête du Parti conservateur britannique et deviendra le prochain Premier ministre du pays – le troisième cette année.

Sunak a émergé sur l’ancien chef Boris Johnson et Penny Mourdaunt dans le processus tronqué pour remplacer Liz Truss en tant que chef.

“Rishi a tout mon soutien”, a déclaré Mourdant dans un communiqué lundi après-midi, heure locale.

Truss a annoncé sa démission la semaine dernière. Le court mandat de Truss, d’un peu plus de six semaines, a été marqué par le choc suscité par le mini-budget du gouvernement, qui a secoué les marchés britanniques, et par des dissensions internes au sein du parti, entraînant des départs du cabinet et des députés d’arrière-ban exprimant un manque de confiance en leur nouveau chef.

Sunak, l’ancien chef du Trésor sous Johnson, deviendra le premier dirigeant britannique de couleur et le premier hindou à occuper le poste le plus élevé. À 42 ans, il sera également le plus jeune Premier ministre britannique depuis plus de 200 ans.

