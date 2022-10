Rishi Sunak deviendra le prochain Premier ministre britannique après des mois de turbulences

Rishi Sunak a remporté la course pour devenir le troisième Premier ministre du Royaume-Uni en quelques mois seulement.

Sunak a été confirmé dans le poste après que les adversaires Penny Morduant et Boris Johnson se soient retirés.

Il devrait remplacer Liz Truss, qui n’a duré que 44 jours.

Rishi Sunak deviendra le prochain Premier ministre britannique après avoir remporté la course à la tête du Parti conservateur, lui laissant la tâche de diriger un pays profondément divisé à travers un ralentissement économique qui devrait appauvrir des millions de personnes.

Sunak, l’un des politiciens les plus riches de Westminster et qui devrait être le premier dirigeant de couleur du pays, sera invité à former un gouvernement par le roi Charles, en remplacement de Liz Truss, la dirigeante sortante qui n’a duré que 44 jours en poste avant de démissionner.

Il a battu la politicienne centriste Penny Mordaunt, qui n’a pas obtenu suffisamment de soutien des législateurs pour participer au scrutin, tandis que son rival, l’ancien Premier ministre Boris Johnson, s’est retiré du concours en disant qu’il ne pouvait plus unir le parti.

“Cette décision est historique et montre, une fois de plus, la diversité et le talent de notre parti”, a déclaré Mordaunt dans un communiqué alors qu’elle se retirait de la course quelques minutes avant l’annonce du vainqueur. “Rishi a tout mon soutien.”

COUVERTURE ROULANTE | Rishi Sunak remporte la course pour devenir le nouveau Premier ministre britannique

La livre et les prix des obligations du gouvernement britannique ont brièvement bondi à l’annonce du retrait de Mordaunt, mais sont rapidement revenus à leurs niveaux antérieurs. Selon un journaliste d’ITV, le roi retournait à Londres et pourrait accepter la démission de Truss plus tard lundi ou mardi.

Sunak, l’ancien ministre des Finances de 42 ans, devient le troisième Premier ministre britannique en moins de deux mois, chargé de rétablir la stabilité dans un pays sous le choc d’années de troubles politiques et économiques.

L’ancien patron de fonds spéculatifs multimillionnaire devrait lancer d’importantes réductions des dépenses pour tenter de reconstruire la réputation budgétaire de la Grande-Bretagne, au moment même où le pays glisse dans une récession, entraîné par la flambée des prix de l’énergie et de la nourriture.

Il héritera également d’un parti politique qui s’est fracturé selon des lignes idéologiques, un défi qui a nui à la fortune de plusieurs anciens chefs conservateurs.

Crise

La Grande-Bretagne est enfermée dans un état de crise permanente depuis qu’elle a voté en 2016 pour quitter l’Union européenne, déclenchant une bataille à Westminster sur l’avenir du pays qui reste non résolue à ce jour.

Johnson, le visage du vote sur le Brexit, a mené son parti à une victoire écrasante en 2019, pour être chassé du pouvoir moins de trois ans plus tard après une série de scandales. Son successeur Truss a duré un peu plus de six semaines avant de démissionner pour une politique économique qui a sapé la crédibilité économique du pays.

Les économistes se sont demandé si Sunak pouvait s’attaquer aux finances du pays tout en maintenant ensemble les multiples factions belligérantes du parti.

Le ministre des Finances Jeremy Hunt – la quatrième personne à ce poste en quatre mois – doit présenter un budget le 31 octobre pour combler un trou noir dans les finances publiques qui devrait avoir gonflé jusqu’à 40 milliards de livres.

Sunak a attiré l’attention nationale lorsque, âgé de 39 ans, il est devenu ministre des Finances sous Johnson au moment même où la pandémie de Covid-19 frappait la Grande-Bretagne, développant le programme de congé réussi.

L’ancien analyste de Goldman Sachs sera le premier Premier ministre britannique d’origine indienne.

Sa famille a émigré en Grande-Bretagne dans les années 1960, une période où de nombreuses personnes des anciennes colonies britanniques ont déménagé dans le pays pour l’aider à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université d’Oxford, il est allé à l’Université de Stanford où il a rencontré sa femme Akshata Murthy, dont le père est le milliardaire indien NR Narayana Murthy, fondateur du géant de l’externalisation Infosys Ltd.