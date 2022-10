Rishi Sunak deviendra le prochain Premier ministre britannique

LONDRES –

L’ancien chef du Trésor Rishi Sunak devait devenir le prochain Premier ministre britannique après que le parti conservateur au pouvoir l’ait choisi comme chef lundi dans l’espoir qu’il sera une paire de mains sûres pour guider le pays à une époque de turbulences économiques et politiques.

Cette victoire a marqué un moment historique pour la Grande-Bretagne : Sunak, qui appartient à la grande communauté sud-asiatique du Royaume-Uni, sera le premier Premier ministre de couleur du pays.

Mais les défis auxquels le troisième Premier ministre est confronté cette année sont énormes : il doit essayer de consolider une économie glissant vers la récession et ébranlée après la brève et désastreuse expérience d’économie libertaire de son prédécesseur, tout en essayant également d’unir un parti démoralisé et divisé qui traîne loin derrière l’opposition dans les sondages d’opinion.

Dans sa première déclaration publique, Sunak a déclaré que “le Royaume-Uni est un grand pays, mais il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à un défi économique profond”.

“Nous avons maintenant besoin de stabilité et d’unité, et je ferai de ma priorité absolue le rapprochement de notre parti et de notre pays”, a-t-il déclaré.

Sunak succède à Liz Truss, qui a démissionné la semaine dernière après 45 jours tumultueux au pouvoir. Sa seule rivale restante, Penny Mordaunt, a concédé et s’est retirée après avoir échoué à atteindre le seuil de nomination des 100 législateurs conservateurs nécessaires pour rester dans la course.

Sunak sera désormais invité par le roi Charles III à former un gouvernement et deviendra Premier ministre lors d’une passation de pouvoir de Truss, probablement mardi.

La victoire est une justification pour Sunak, qui a perdu face à Truss lors des élections conservatrices pour remplacer l’ancien Premier ministre Boris Johnson au cours de l’été lorsque les membres du parti ont choisi son incitation à la réduction des impôts plutôt que ses avertissements selon lesquels l’inflation doit être maîtrisée. Truss a admis la semaine dernière qu’elle ne pouvait pas concrétiser ses plans – mais seulement après que ses tentatives aient déclenché le chaos du marché et aggravé l’inflation à un moment où des millions de Britanniques étaient déjà aux prises avec la flambée des coûts d’emprunt et des prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

Le parti cherche maintenant désespérément quelqu’un pour redresser le navire après des mois de chaos – à la fois pendant le court terme de Truss et à la fin de celui de Johnson.

En tant que ministre des Finances, Sunak a dirigé l’économie à travers la pandémie de coronavirus, gagnant des éloges pour son soutien financier aux travailleurs licenciés et aux entreprises fermées.

Mais il est maintenant confronté au défi encore plus grand de calmer les marchés et d’essayer de maîtriser l’inflation dans le sillage de Truss. Le chef du Trésor Jeremy Hunt, nommé par Truss il y a 10 jours, doit faire une déclaration budgétaire d’urgence le 31 octobre – si Sunak le maintient à son poste.

La Grande-Bretagne est également confrontée à des problèmes économiques plus larges résultant de la pandémie, de la guerre en Ukraine et de la sortie du pays de l’Union européenne en 2020. Sunak était un fervent partisan du Brexit.

Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré que le gouvernement de Sunak était confronté à une longue liste de défis : des finances publiques affaiblies, une détérioration des perspectives économiques et une vague de grèves dans un contexte d’inflation record. Bale a qualifié Sunak de “plutôt plus compétent” que Truss, mais a déclaré que le Parti conservateur n’était “en aucun cas encore tiré d’affaire”.

Sunak – qui sera également le premier Premier ministre hindou du Royaume-Uni et, à 42 ans, le plus jeune depuis 200 ans – a été chaleureusement acclamé par les législateurs conservateurs lors d’une réunion privée bondée au Parlement quelques minutes après avoir remporté le concours lundi.

L’ancien ministre du Cabinet Chris Grayling a déclaré que Sunak avait exhorté le parti “à s’unir et à résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté” et avait reçu “un accueil enthousiaste”.

Therese Coffey, qui était vice-première ministre de Truss, a déclaré que l’ensemble du parti devrait soutenir Sunak maintenant.

“Nous devons être derrière lui”, a-t-elle déclaré.

Mais Sunak fait toujours face au ressentiment des partisans de Johnson pour avoir quitté le gouvernement en juillet, une décision qui a contribué à renverser le chef de l’époque. Son expérience en tant que banquier d’investissement chez Goldman Sachs et l’immense richesse de sa femme – elle est la fille d’un milliardaire indien – alimentent également le sentiment qu’il est déconnecté des luttes des gens ordinaires.

Il prend les rênes après quelques semaines chaotiques. La proposition de Truss de réductions d’impôts agressives qui seraient financées par des emprunts gouvernementaux a fait chuter la valeur de la livre, a fait grimper le coût des emprunts gouvernementaux et des hypothèques immobilières et a forcé une intervention d’urgence de la Banque d’Angleterre. Truss a exécuté une série de demi-tours et a remplacé son chef du Trésor, mais a fait face à la rébellion des législateurs de son parti qui a anéanti son autorité.

Dans le concours éclair pour la remplacer, la position de Sunak s’est renforcée après que Johnson ait quitté la course de façon spectaculaire dimanche soir, mettant fin à une tentative de courte durée et très médiatisée de retourner au poste de Premier ministre dont il avait été évincé il y a un peu plus de trois mois. au milieu des scandales éthiques.

La perspective d’un retour de Johnson avait plongé le Parti conservateur déjà divisé dans de nouvelles turbulences. Il a mené le parti à une victoire électorale écrasante en 2019, mais son poste de premier ministre a été assombri par des scandales liés à l’argent et à l’éthique qui sont finalement devenus trop lourds à supporter pour le parti.

Il a jeté l’éponge dimanche soir malgré le fait qu’il était “bien placé pour offrir une victoire conservatrice” aux prochaines élections nationales, prévues d’ici 2024.

La tourmente du Parti conservateur alimente les demandes d’élections nationales. Dans le cadre du système parlementaire britannique, il n’est pas nécessaire qu’il y en ait un avant la fin de 2024, bien que le gouvernement ait le pouvoir d’en convoquer un plus tôt.

Actuellement, cela semble peu probable. Les sondages d’opinion indiquent qu’une élection serait un désastre pour les conservateurs, le parti travailliste de centre gauche remportant une large majorité.

Bale, le professeur de politique, a déclaré que les conservateurs étaient toujours en difficulté même après avoir choisi Sunak.

“Et je pense certainement que les électeurs, même s’ils peuvent donner un peu de rebond à Rishi Sunak, un peu de crédit pour ne pas être Liz Truss, sont certainement amoureux du Parti conservateur dans son ensemble”, a-t-il déclaré. “Je ne m’attends donc pas à ce que cela fasse une énorme différence dans les sondages d’opinion.”



Danica Kirka a contribué à cette histoire