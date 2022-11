Rishi Sunak – dernières nouvelles: “L’ère dorée” des relations avec la Chine est terminée après avoir opté pour un “plus grand autoritarisme”, déclare le Premier ministre

Il a dit qu’il faudrait « être plus fort pour défendre nos valeurs et l’ouverture dont dépend notre prospérité ».

« Cela signifie offrir une économie plus forte chez nous, comme fondement de notre force à l’étranger. Et cela signifie tenir tête à nos concurrents, non pas avec une grande rhétorique mais avec un pragmatisme robuste.

«Nous ferons tout cela non seulement grâce à notre expertise diplomatique, notre leadership scientifique et technologique et nos investissements dans la défense et la sécurité, mais en augmentant considérablement la qualité et la profondeur de nos partenariats avec des alliés partageant les mêmes idées dans le monde.»