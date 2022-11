Rishi Sunak – dernières nouvelles: le Premier ministre contraint de retarder les réformes de la construction de logements au milieu de la rébellion conservatrice

En relation: Dominic Raab fait face à des accusations qu’il a qualifiées de leader travailliste aw *** er

Rishi Sunak a été contraint de retarder les réformes de planification au milieu d’un recul important des députés conservateurs, exigeant la fin de l’objectif obligatoire de construire 300 000 logements par an.

Le Premier ministre devait faire face à un test majeur de son leadership lundi prochain lorsque les parlementaires devaient voter sur le projet de loi phare de nivellement.

Mais près de 50 députés d’arrière-ban et anciens ministres ont signé un amendement qui interdirait aux conseils de prendre en compte les objectifs de logement lors de la décision sur les demandes de planification.

Pendant ce temps, deux hauts conservateurs ont annoncé hier qu’ils se retireraient en tant que députés lors des prochaines élections générales.

L’ancienne secrétaire au travail et aux pensions, Chloe Smith, a déclaré qu’elle quittait le Parlement, suivie quelques heures plus tard par William Wragg, qui préside le comité restreint de l’administration publique et des affaires constitutionnelles.

Les questions sur le choix des collègues du cabinet par M. Sunak n’ont pas cessé alors que le vice-Premier ministre Dominic Raab devrait faire l’objet d’une enquête sur des allégations de comportement d’intimidation.

La rébellion d’arrière-ban et les troubles qui se préparent sur plusieurs fronts surviennent alors que le Premier ministre affronte Sir Keir Starmer aux Communes aujourd’hui.