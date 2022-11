Rishi Sunak dénonce Matt Hancock pour avoir menacé une carrière «noble» et révèle s’il regarde I’m a Celeb

RISHI Sunak a dénoncé Matt Hancock, concurrent de I’m A Celebrity, pour avoir fui la résolution des principaux problèmes auxquels le pays est confronté.

Le Premier ministre a critiqué l’ancien secrétaire à la Santé pour ne pas avoir utilisé son influence en tant que député pour influencer le débat sur des défis tels que la crise du coût de la vie.

Rishi Sunak assiste à un déjeuner de dirigeants dans le cadre du Sommet des dirigeants du G20 à Bali, Indonésie Crédit : EPA

M. Hancock a décidé de s’envoler pour l’Australie pour le spectacle dans la jungle après avoir été snobé par le Premier ministre pour un poste dans son nouveau gouvernement lorsqu’il est entré au numéro 10 le mois dernier.

Sunak, qui n’a pas regardé une seconde de l’émission ITV, a déclaré: “Nous avons passé autant de temps qu’il a été sur tous ces défis auxquels le pays est confronté et pas seulement moi mais les députés pas seulement de mon parti, de tous les partis sont concentrés en débattant et en essayant de résoudre.

“Je pense que c’est ce sur quoi nous devrions nous concentrer et c’est pourquoi j’ai été déçu qu’il participe à l’émission.”

Il a tourné le feu contre son ancien collègue, qui est assis sans le whip conservateur, affirmant que M. Hancock risquait de menacer la profession “noble” d’un député,

Le Premier ministre a déclaré: «Je pense que la politique à son meilleur peut et devrait être en fait assez noble. Je pense que la plupart des gens qui se lancent en politique, quel que soit leur parti, le font parce qu’ils se soucient du service public.

«Ils veulent faire une différence dans leurs communautés, ils veulent faire une différence dans leur pays et donc quand cela fonctionne bien, c’est une chose spéciale mais vous devez gagner le respect des gens, ce n’est pas donné simplement parce que vous êtes un politicien.

«Bien que je pense que, comme vous l’avez dit, il incombe à tous les députés de faire les choses qui gagnent le respect des gens et qui servent très bien vos électeurs, en faisant une différence pour eux dans les chirurgies, c’est la façon dont vous vous conduisez.

“Tout le monde va le faire d’une manière légèrement différente, mais je pense qu’il est important que nous ayons nos électeurs et notre pays et que nous soyons à l’avant-garde de ce que nous faisons dans notre vie quotidienne.

“Nous avons le privilège d’avoir ces emplois et nous devons prendre ce privilège au sérieux et nous devons lui donner la responsabilité qui lui incombe.

M. Sunak, s’exprimant alors qu’il s’envolait pour l’Indonésie pour le G20, s’est fait demander s’il avait vu une partie du spectacle.

Il a dit: “Malheureusement non, non, j’ai été occupé, j’ai à peine vu mes enfants ou qui que ce soit d’autre d’ailleurs au cours des deux dernières semaines, alors non, je ne l’ai pas vu.”

M. Hancock toucherait un chèque de paie de 400 000 £ pour son apparition et souhaite sensibiliser des millions de téléspectateurs à la cause de la dyslexie.