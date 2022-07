Rishi Sunak dénonce les plans de réduction d’impôts de Liz Truss comme “immoraux”

Les plans de Liz Truss pour 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts sont “immoraux” et coûteraient aux gens leurs emplois et leurs maisons, a déclaré Rishi Sunak, candidat à la direction des conservateurs.

Dans son premier discours aux militants conservateurs depuis qu’il a rejoint Mme Truss sur la liste finale des deux pour devenir Premier ministre, l’ancien chancelier a déclaré qu’il offrait le “courage moral” de dire la vérité sur l’économie même si cela le blessait politiquement.

Il a effectivement accusé son rival de malhonnêteté face au risque que des réductions d’impôts immédiates fassent grimper l’inflation et les taux d’intérêt hypothécaires et il a laissé entendre que le NHS n’était pas en sécurité entre les mains de Mme Truss en raison de son projet d’annuler sa hausse de 1,25% des cotisations à l’assurance nationale pour payer les soins de santé et sociaux.

M. Sunak a déclaré aujourd’hui qu’il mettrait le Royaume-Uni en “sur pied de crise” dès le premier jour en tant que Premier ministre pour faire face à ce qu’il a décrit comme une urgence nationale concernant l’économie, les arriérés du NHS et la migration non autorisée.

Pour la première fois, le vainqueur des scrutins des députés conservateurs à Westminster a admis qu’il était l'”outsider” lors du vote d’environ 160 000 membres du Parti conservateur qui choisiront le successeur de Boris Johnson au poste de Premier ministre.

Dans un signal aux conservateurs de base, il a choisi Grantham, la ville natale de l’icône du parti Margaret Thatcher, pour prononcer son discours, et a décrit son approche économique comme du “thatchérisme de bon sens”.

M. Sunak a défendu sa hausse du NI en déclarant: “J’ai pris beaucoup de peine politique pour m’assurer que le NHS a ce dont il a besoin et je suis le candidat qui peut dire” Le NHS est en sécurité entre mes mains “.”

Et il a méprisé la promesse de Mme Truss d’augmenter les dépenses de défense à 3% du PIB d’ici la fin de la décennie, affirmant que des chiffres “arbitraires” ne remplaçaient pas “de fournir à l’armée les ressources dont elle a besoin”.