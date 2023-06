Les ENSEIGNANTS ne doivent pas « fermer le débat » ou imposer leurs opinions éveillées aux enfants, a averti Rishi Sunak après qu’un élève ait été réprimandé pour avoir dit qu’il n’y avait que deux sexes.

Le Premier ministre a pataugé dans la rangée du Rye College où un membre du personnel a qualifié les opinions d’une adolescente de « méprisables » parce qu’elle n’était pas d’accord avec le fait qu’un camarade de classe puisse s’identifier comme un chat.

Une enseignante a été critiquée pour avoir qualifié une élève de « méprisable » alors qu’elle s’interrogeait sur le sexe d’un camarade de classe

Rishi Sunak a averti les enseignants de ne pas « fermer le débat » Crédit : Alamy

Un enregistrement de la conversation tendue a suscité la fureur des militants accusant l’école de l’East Sussex de bâillonner la discussion ouverte.

Interrogé sur la tempête d’aujourd’hui, le porte-parole de M. Sunak a déclaré: «Les enseignants ont la responsabilité d’encourager leurs élèves à s’engager respectueusement avec ceux avec lesquels ils ne sont pas d’accord.

«Ils ne devraient pas non plus enseigner des opinions contestées comme des faits ou fermer des discussions et des débats valables.

« Il est important que les parents et les tuteurs soient rassurés sur le fait que les enfants ne sont pas influencés par les opinions personnelles de ceux qui leur enseignent.

« Tout exemple qui s’écarterait de cela serait faux, et nous nous attendrions à ce que les chefs d’établissement agissent. »

Downing Street n’a pas voulu dire s’ils considéraient les actions de l’enseignant comme une « infraction révocable » et laisse l’affaire à l’école.

Le Rye College a depuis déclaré qu’il était « engagé à offrir à nos élèves une éducation inclusive » mais que les enseignants visent à répondre aux questions « avec sensibilité et honnêteté ».

Un porte-parole a déclaré: « Nous allons revoir nos processus et travailler avec les personnes concernées pour garantir que de tels événements ne se reproduisent pas à l’avenir. »

Dans l’éclatement de quatre minutes, le professeur réprimande l’élève : « [You need a] bonne conversation éducative sur l’égalité, la diversité et l’inclusion », avant de menacer de la dénoncer aux cadres supérieurs.

Elle dit: » a dit: « Comment oses-tu? Tu viens vraiment de contrarier quelqu’un, en disant des choses comme [you] devrait être dans un asile. »

La fille a répondu: « Je n’ai pas dit ça, j’ai juste dit que s’ils veulent s’identifier comme une vache ou quelque chose comme ça, alors ils sont vraiment malades et ils sont fous. »

L’enseignant, qui n’a pas été nommé, a répondu: « Vous vous interrogez sur leur identité. D’où vous est venue cette idée qu’il n’y a que deux sexes? »

L’élève réplique : « J’ai juste dit mon opinion. Si je peux respecter leur opinion, ne peuvent-ils pas respecter la mienne ?

Liant l’attitude de la jeune fille à « l’homophobie », le membre du personnel a ajouté : « Ce n’est pas une opinion, si tu n’aimes pas ça, tu dois aller dans une autre école ».

Les directives trans tant attendues du gouvernement pour les écoles devraient être publiées sous peu.

Nous avons révélé cette semaine qu’il ordonnera aux enseignants d’obtenir la permission des parents pour reconnaître la transition d’un enfant.