Rishi Sunak dénonce le plan de Sadiq Khan de frapper les automobilistes avec un supplément de 12,50 £ pour conduire à Londres

RISHI Sunak a critiqué aujourd’hui Sadiq Khan pour avoir fait la guerre aux conducteurs en prévoyant de transformer tout Londres en une zone à très faibles émissions.

S’adressant aux Communes des PMQ, M. Sunak a exhorté le maire travailliste à renoncer à la politique, qui entrera en vigueur le 29 août.

Rishi Sunak a fustigé les projets de Sadiq Khan d’étendre ULEZ à travers tout Londres dans les PMQ aujourd’hui Crédit : PA

Il verra la limite ULEZ étendue des routes circulaires nord et sud à l’ensemble du Grand Londres.

Des milliers de conducteurs qui ne respectent pas les normes d’émissions minimales se verront facturer des frais quotidiens “injustes” de 12,50 £ pour entrer dans la zone.

Cela est distinct de la taxe de congestion de 15 £, qui doit également être payée quotidiennement pour les véhicules circulant dans le centre-ville.

Le Premier ministre a déclaré: “Les transports à Londres sont dévolus au maire travailliste de Londres. Et il est décevant que le maire, soutenu par le chef de l’opposition, choisisse de ne pas écouter de ne pas écouter le public.”

Une consultation menée l’année dernière a révélé que 59 % des répondants étaient opposés à l’expansion de l’ULEZ.

Mais les conservateurs de Londres soutiennent que le nombre est en fait plus élevé – environ 62% – et ont accusé M. Khan de manipuler les résultats en excluant les réponses organisées par les groupes de campagne anti-ULEZ.

M. Khan insiste sur le fait qu’il n’a rien fait de mal.

Et il soutient que la taxe améliorera la qualité de l’air à Londres en décourageant les automobilistes de conduire des véhicules sales dans la ville.

Défendant les automobilistes dans sa circonscription de Londres, le député conservateur David Simmonds a déclaré aux Communes aujourd’hui: “Ruislip, Northwood et Pinner comptent un grand nombre d’électeurs dépendants de la voiture, âgés et handicapés, dont beaucoup sont horrifiés de lire que le maire de Londres pourrait avoir manipulé le résultat de sa propre consultation.”

M. Simmonds a également déclaré que l’expansion d’ULEZ devrait être “suspendue” pendant que les questions sont étudiées.

Ajoutant sa fureur au mélange, le député conservateur Craig Mackinlay a fustigé : « Il est maintenant très clair que la consultation fictive du maire de Londres a supprimé 5 000 réponses négatives.

“Il s’agit d’une véritable taxation sans justification. C’est une taxe qui fait le plein d’un budget raté du maire.”

Répondant aux députés, M. Sunak a promis de faire tout son possible pour persuader M. Khan d’arrêter le stratagème.

“Le maire travailliste impose une taxe au public qui n’en veut pas”, a-t-il déclaré.

“L’expansion de la zone n’est pas quelque chose que les communautés veulent et je l’exhorte à considérer et à répondre correctement à tous ces points de vue et à mettre fin à cette taxe injuste.”