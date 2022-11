Rishi Sunak demandera à Nicola Sturgeon d’être “pragmatique” sur les réductions de dépenses

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Rishi Sunak exhortera Nicola Sturgeon et d’autres dirigeants décentralisés à être “pragmatiques” quant à l’ampleur de la crise économique alors qu’il se prépare à annoncer d’importantes réductions des dépenses publiques.

Le Premier ministre tiendra ses premiers entretiens en face à face avec le Premier ministre écossais jeudi, les entretiens entre les deux dirigeants devant se concentrer sur la crise du coût de la vie.

Le chef du SNP devrait souligner l’importance d’éviter les mesures « d’austérité dommageables » dans la déclaration d’automne du gouvernement Sunak le 17 novembre.

Alors que Mme Sturgeon espère toujours organiser un deuxième vote sur l’indépendance de l’Écosse en octobre 2023, elle utilisera également les pourparlers pour exhorter M. Sunak à laisser les Écossais “choisir leur propre avenir constitutionnel”, a déclaré le gouvernement écossais.

Son prédécesseur Liz Truss n’a pas parlé directement à Mme Sturgeon lors de son bref passage à Downing Street, après avoir déclaré qu’elle “ignorerait” le chef du SNP pendant la course pour succéder à Boris Johnson.

On dit que M. Sunak et son chancelier Jeremy Hunt réfléchissent à une répartition 50-50 des réductions de dépenses et des augmentations d’impôts pour remédier à un trou noir pouvant atteindre 60 milliards de livres sterling après la catastrophe du mini-budget de Mme Truss.

On pense qu’ils sont désireux d’augmenter à la fois les prestations et les pensions de l’État en fonction de l’inflation, une décision qui entraînerait probablement des réductions plus importantes des dépenses publiques ailleurs ainsi que des hausses d’impôts plus élevées.

D’autres idées considérées comme étant à l’étude incluent la suppression du plafond de 2,99% sur les hausses annuelles de la taxe d’habitation et l’abaissement du seuil du taux d’imposition le plus élevé en dessous de son niveau actuel de 150 000 £ pour attirer davantage de travailleurs à revenu élevé.

M. Sunak et Mme Sturgeon se rencontreront avant la réunion du British Irish Council à Blackpool, qui rassemble des personnalités de haut niveau des administrations du Royaume-Uni et du gouvernement irlandais.

Le Premier ministre réitèrera son engagement à rétablir l’exécutif d’Irlande du Nord à Stormont. “Nous voulons tous voir le partage du pouvoir rétabli dès que possible – je suis déterminé à y parvenir”, devrait-il dire.

Cela survient alors que le gouvernement Sunak a prévu d’utiliser la législation pour prolonger le délai de convocation d’élections en Irlande du Nord – repoussant la date probable jusqu’en mars ou avril 2023 si aucun accord ne peut être conclu.

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a déclaré qu’il prolongeait désormais le délai pour que les partis forment un exécutif de six semaines jusqu’au 8 décembre, avec la possibilité d’une nouvelle prolongation de six semaines.

Heaton-Harris a également déclaré qu’il réduirait le salaire des membres de l’Assemblée de Stormont pour refléter le fait qu’ils ne font pas actuellement leur travail de législateurs.

Mais Edwin Poots du DUP a insisté sur le fait qu’une réduction du salaire des députés n’aurait absolument “aucune influence” sur le refus de son parti de former un exécutif jusqu’à ce que la question des chèques du protocole d’Irlande du Nord soit résolue.

La vice-présidente du Sinn Fein, Michelle O’Neill, a déclaré que l’incertitude entourant une élection n’était pas suffisante. “Ce que nous avons maintenant, ce sont de nouveaux délais, plusieurs délais, dans lesquels il peut ou non déclencher des élections”, a-t-elle déclaré aux journalistes.

Cependant, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a salué l’annonce du report des élections et a exhorté le Royaume-Uni à “profiter” de l’opportunité renouvelée de s’engager positivement avec l’UE sur la dispute en cours sur le protocole du Brexit.