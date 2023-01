Rishi Sunak demande une enquête sur les impôts de Nadhim Zahawi – alors que Boris Johnson dénonce ses propres allégations de sleaze

RISHI Sunak a demandé aujourd’hui une enquête sur les affaires fiscales de Nadhim Zahawi – affirmant qu’il y a “clairement des questions auxquelles il faut répondre”.

Le Premier ministre a lancé l’enquête sur le président conservateur assiégé, qui se bat pour sa vie politique.

L’ancien chancelier Nadhim Zahawi arrive au siège du parti conservateur à Westminster Crédit : PA

M. Sunak fait également face à des pressions sur des allégations de sleaze contre son prédécesseur Boris Johnson.

Il a été révélé hier que le Premier ministre de l’époque avait demandé de l’aide pour ses finances à l’ex-banquier Richard Sharp – avant de soutenir sa candidature réussie au poste de président de la BBC.

M. Johnson a qualifié aujourd’hui les accusations de copinage de “non-sens”.

Luttant pour maîtriser les allégations de double coup dur, M. Sunak a demandé aujourd’hui à son chef de l’éthique d’ouvrir une enquête sur M. Zahawi.

Il a déclaré: “L’intégrité et la responsabilité sont vraiment importantes pour moi et il est clair que dans ce cas, il y a des questions auxquelles il faut répondre.

“C’est pourquoi j’ai demandé à notre conseiller indépendant d’aller au fond de tout, d’enquêter pleinement sur l’affaire et d’établir tous les faits et de me donner des conseils sur le respect par Nadhim Zahawi du code ministériel.

“Je suis heureux que Nadhim Zahawi ait accepté cette approche et ait accepté de coopérer pleinement à cette enquête.”