Rishi Sunak demande que l’Iran soit sanctionné pour avoir poignardé Salman Rushdie et dit que l’attaque est un « signal d’alarme pour l’Occident »

RISHI Sunak a exigé que l’Iran soit sanctionné après le coup de couteau brutal de Salman Rushdie.

Le futur Premier ministre potentiel estime que l’attaque devrait être un « signal d’alarme pour l’Occident » et a averti que le Royaume-Uni « ne peut pas détourner l’attention du ballon ».

Rishi Sunak a condamné l’attaque contre Salman Rushdie Crédit : Reuters

Salman Rushdie a été poignardé à plusieurs reprises lors d’un événement à New York vendredi Crédit : PA

Rushdie reste à l’hôpital sous ventilateur après avoir été transporté en ambulance aérienne Crédit : Reuters

L’auteur, âgé de 75 ans, a subi des blessures d’horreur alors qu’il a été poignardé jusqu’à 15 fois devant une foule horrifiée à la Chautauqua Institution de New York.

Le livre de Rushdie, Les versets sataniques, est interdit en Iran depuis 1988, car de nombreux musulmans le considèrent comme offensant pour l’islam.

Il a passé environ 10 ans sous la protection de la police au Royaume-Uni, vivant dans la clandestinité après que le défunt dirigeant iranien, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, ait émis une fatwa appelant à l’exécution de Rushdie.

Rushdie a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été poignardé à plusieurs reprises à New York hier après des années de menaces de mort pour son livre.

L’écrivain d’origine indienne a souffert d’un foie endommagé, de nerfs sectionnés dans un bras et un œil.

Il est sous ventilateur et incapable de parler, a déclaré son agent Andrew Wylie vendredi soir. Rushdie risque de perdre l’œil blessé.

M. Sunak a déclaré ce soir au Telegraph que le Royaume-Uni devrait maintenant prendre des mesures contre l’Iran.

Il a déclaré : « La situation en Iran est extrêmement grave et en tenant tête à [Vladimir] Poutine, nous ne pouvons pas détourner les yeux du ballon ailleurs.

Mettant en garde contre les tentatives potentielles de relancer l’accord sur le nucléaire iranien, il a ajouté : « Un Iran doté de l’arme nucléaire constituerait une menace existentielle pour notre allié Israël, et mettrait en péril l’ensemble de l’Europe avec une capacité de missiles balistiques.

«Nous avons un besoin urgent d’un nouvel accord renforcé et de sanctions beaucoup plus sévères, et si nous ne pouvons pas obtenir de résultats, nous devons commencer à nous demander si le JCPOA est dans une impasse.

“Le coup de couteau brutal de Salman Rushdie devrait être un signal d’alarme pour l’Occident, et la réaction de l’Iran à l’attaque renforce les arguments en faveur de la proscription du CGRI.”

Hadi Matar, 24 ans, était aujourd’hui devant le tribunal accusé de tentative de meurtre et d’agression alors que Rushdie restait hospitalisé.

Un avocat de Matar a plaidé non coupable en son nom lors d’une audience de mise en accusation à New York.

Les forces de l’ordre américaines ont révélé hier soir qu’une première enquête suggérait que Matar était favorable au régime iranien et aux Gardiens de la révolution islamique, a rapporté le New York Post.

Il est né aux États-Unis de parents libanais qui ont émigré de Yaroun, un village frontalier du sud du Liban, a déclaré son maire, Ali Tehfe.

Un soldat de l’État et un adjoint du shérif du comté avaient été affectés à la conférence de Rushdie, et la police a confirmé que le soldat avait attrapé l’homme.

Mais après l’attaque, certains visiteurs de longue date du centre se sont demandé pourquoi il n’y avait pas de sécurité renforcée pour l’événement, étant donné la prime sur sa tête offrant plus de 3 millions de dollars à quiconque l’a tué.

Alors que Rushdie reste désespérément malade à l’hôpital, la dictature iranienne a célébré l’attaque d’horreur – le qualifiant d ‘”apostat” et “d’hérétique” alors qu’elle louait son agresseur pour “avoir déchiré le cou de l’ennemi de Dieu avec un couteau”.