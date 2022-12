Rishi Sunak demande à un sans-abri s’il travaille dans le commerce, l’échange “douloureux” devient viral

La conversation “gênante” du Premier ministre britannique Rishi Sunak avec un sans-abri devient virale sur les réseaux sociaux et suscite des critiques. Sunak a rendu visite à un refuge et s’est porté volontaire dans une soupe populaire, au cours de laquelle il a servi un sans-abri et une vidéo de leur La conversation au comptoir a été partagée par ITV News. Dans ce document, au début, le Premier ministre demande à l’homme comment il va, en réponse à quoi l’homme dit qu’il a faim. À un moment donné, Sunak demande à l’homme s’il travaille dans les affaires. “Non, je suis sans-abri. Je suis un sans-abri”, répond l’homme.

L’homme ajoute qu’il s’intéresse aux affaires et Sunak lui demande ensuite par quel type d’entreprise il s’intéresse. Les deux ont ensuite une conversation sur le secteur financier. Le premier ministre demande à l’homme si c’était quelque chose dans lequel il aimerait se lancer; l’homme répond que même si cela ne le dérangerait pas, il aimerait d’abord passer Noël. Il dit qu’il espère qu’un organisme de bienfaisance l’aidera à trouver un logement temporaire à Noël afin qu’il n’ait pas à dormir dans la rue.

Le chef adjoint du parti travailliste a qualifié l’échange d'”atroce”.

Mauvaise visite du Premier ministre britannique dans une soupe populaire. Comment les gens peuvent-ils « servir » leur prochain alors qu’ils ne peuvent même pas se rapporter à leur vie ? https://t.co/6s7g4WwJUN– Jenny Meier (@JensenJen13) 25 décembre 2022

Récemment, Sunak a également été critiqué pour un tweet dans lequel il affirmait que “la Grande-Bretagne sait ce que signifie se battre pour la liberté”. Sunak, lors de sa première visite en Ukraine depuis son entrée en fonction, a assuré le pays du soutien continu de la Grande-Bretagne dans sa guerre contre la Russie. Le Premier ministre d’origine indienne a publié un tweet exprimant son soutien au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, mais un commentaire qu’il a écrit sur la Grande-Bretagne a fait sourciller la plateforme de microblogging : “La Grande-Bretagne sait ce que signifie se battre pour la liberté. Nous sommes avec vous tout le long du chemin. @ZelenskyyUa”, a tweeté Sunak.

