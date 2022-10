Rishi Sunak déclenche la première ligne majeure après avoir reconduit Suella Braverman au poste de secrétaire à l’intérieur quelques jours après son limogeage

RISHI Sunak a déclenché sa première dispute majeure après avoir renommé Suella Braverman quelques jours seulement après avoir été limogée en tant que ministre de l’Intérieur pour avoir divulgué des informations top secrètes.

Le nouveau Premier ministre a été accusé de faire passer “le parti avant le pays” après l’avoir renvoyée au ministère de l’Intérieur quelques heures seulement après avoir promis de servir avec “intégrité” au n°10.

Rishis Sunak a déclenché sa première dispute majeure après avoir renommé Suella Braverman au poste de ministre de l’Intérieur Crédit : AP

L’ancienne Premier ministre Liz Truss a limogé Braverman après avoir enfreint les règles de sécurité il y a à peine six jours Crédit : AP

Elle est revenue au poste le plus élevé six jours seulement après que Liz Truss l’ait licenciée de façon dramatique pour avoir enfreint des règles de sécurité strictes.

Mme Braverman s’est retrouvée dans l’eau chaude lorsqu’elle a tenté de transmettre un projet de déclaration ministérielle écrite sur une annonce à venir en matière d’immigration à son proche allié, John Hayes.

Mais elle l’a envoyé par erreur à un membre du personnel parlementaire du député d’Andrew Percy, et a utilisé son e-mail personnel pour le faire.

On a dit au Premier ministre qu’elle avait enfreint le code ministériel à deux reprises et qu’elle devait partir.

Cela s’est produit quelques heures seulement après que le couple eut une énorme crise sur les règles d’immigration, que le Premier ministre de l’époque avait tenu à assouplir dans le but de stimuler l’économie.

Mme Braveman devient la femme la plus âgée du nouveau gouvernement de Rishi Sunak après avoir jeté son poids derrière lui ce week-end dans un énorme camouflet à la campagne de Boris Johnson.

L’ancienne candidate à la direction, qui a décidé de ne pas se représenter cette fois, a déclaré qu’elle souhaitait travailler avec lui pour mettre en œuvre la politique rwandaise et lutter contre le chaos de la migration des petits bateaux.

Elle a écrit alors qu’elle soutenait Rishi pour le poste le plus élevé, haussant les sourcils, le couple avait conclu un accord: “Je suis rassuré que Rishi comprenne l’énormité de ces problèmes et n’hésitera pas à prendre les décisions difficiles nécessaires pour les résoudre.”

Mais hier soir, le Parti travailliste a accusé le nouveau Premier ministre de faire passer “le parti avant le pays” dans le retour controversé.

La secrétaire fantôme de l’intérieur, Yvette Cooper, a déclaré: “Il a déclaré qu’il souhaitait que son gouvernement fasse preuve d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité à tous les niveaux”, mais il vient de nommer Suella Braverman au poste de secrétaire de l’intérieur une semaine après sa démission pour violation de la décision ministérielle. Code, failles de sécurité, envoi d’informations sensibles du gouvernement par des canaux personnels non autorisés et semaines suivantes de désaccords publics incessants avec d’autres ministres du Cabinet.

“Notre sécurité nationale et la sécurité publique sont trop importantes pour ce genre de chaos.”