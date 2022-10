Rishi Sunak déclare qu’il se présente pour remplacer Liz Truss au poste de Premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancien chancelier Rishi Sunak a officiellement déclaré qu’il était dans la course pour succéder à Liz Truss en tant que chef du parti conservateur et premier ministre.

M. Sunak est le deuxième candidat à annoncer sa candidature, après la chef des Communes Penny Mordaunt.

Mais ils font face à un troisième espoir probable sous la forme de l’ancien Premier ministre Boris Johnson, dont les partisans affirment qu’il a le soutien des 100 députés nécessaires pour faire inscrire son nom sur le bulletin de vote.

Annonçant sa candidature dans un tweet, M. Sunak a déclaré : « Le Royaume-Uni est un grand pays mais nous sommes confrontés à une profonde crise économique.

« C’est pourquoi je me présente pour être le chef du Parti conservateur et votre prochain premier ministre. Je veux réparer notre économie, unir notre parti et livrer pour notre pays.