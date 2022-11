Rishi Sunak déclare que «l’ère dorée» entre le Royaume-Uni et la Chine est terminée alors qu’il appelle à une nouvelle approche | Politique Nouvelles

Rishi Sunak a déclaré que “l’ère dorée” entre le Royaume-Uni et la Chine était terminée alors qu’il appelait à une nouvelle approche du gouvernement chinois.

Le Premier ministre, s’exprimant lors du banquet du maire au Guildhall de Londres, a critiqué les violations des droits de l’homme par la Chine, mais a déclaré que le Royaume-Uni “ne peut pas simplement ignorer l’importance de la Chine dans les affaires mondiales”.

M. Sunak a été critiqué lors de la campagne à la direction de cet été pour avoir été indulgent envers la Chine, mais il a utilisé son discours de lundi pour montrer qu’il ne tolérera pas ses actions, affirmant que les choses ne sont pas en noir et blanc en ce qui concerne la Chine.

“Nous devons également faire évoluer notre approche vis-à-vis de la Chine”, a-t-il déclaré, en exposant sa position sur la politique étrangère.

“Soyons clairs, la soi-disant ‘âge d’or’ est révolue, ainsi que l’idée naïve que le commerce conduirait à des réformes sociales et politiques.

“Mais nous ne devons pas non plus nous fier à la rhétorique simpliste de la guerre froide.

“Nous reconnaissons que la Chine pose un défi systémique à nos valeurs et à nos intérêts, un défi qui s’aggrave à mesure qu’elle se dirige vers un autoritarisme encore plus grand.”

En 2015, le chancelier de l’époque, George Osborne, a fait écho aux affirmations de l’ambassadeur de Chine selon lesquelles la Chine et le Royaume-Uni étaient dans une “ère dorée” des relations bilatérales, mais en 2020, les relations s’étaient quelque peu détériorées sous le gouvernement de Boris Johnson.

M. Sunak a reconnu les protestations actuelles contre les fermetures de COVID en Chine – un spectacle rare dans un pays où les manifestations ne sont pas courantes, et ne l’ont pas été depuis le massacre de la place Tiananmen en 1989.

Il a déclaré qu’au lieu d’écouter les préoccupations des gens, le gouvernement chinois “a choisi de sévir davantage” en mentionnant l’arrestation et le passage à tabac d’un journaliste de la BBC ce week-end.

M. Sunak devait rencontrer le président chinois Xi Jinping en Indonésie lors du sommet du G20 au début du mois, mais la réunion a été annulée après que les membres de l’OTAN ont dû tenir une réunion d’urgence après le bombardement d’un village polonais près de la frontière ukrainienne.

Le Premier ministre a dénoncé le manque de liberté d’expression en Chine, affirmant que les médias et les députés britanniques devaient pouvoir rendre compte des violations des droits de l’homme, telles que celles du Xinjiang et de Hong Kong “sans sanction”.

Mais, a-t-il dit, il n’y a aucun moyen pour le Royaume-Uni de “simplement ignorer l’importance de la Chine dans les affaires mondiales – pour la stabilité mondiale ou des problèmes comme le changement climatique”.

Il a ajouté que les États-Unis, le Canada, l’Australie, le Japon “et bien d’autres le comprennent aussi”, car il a déclaré qu’ensemble, ils peuvent “gérer cette concurrence accrue, y compris avec diplomatie et engagement”.

“Il s’agit en grande partie d’améliorer considérablement notre résilience, en particulier notre sécurité économique”, a-t-il déclaré.

Image:

Un manifestant est coincé et arrêté à Shanghai, en Chine. Photo : AP



Le Premier ministre a énuméré les actions que le gouvernement britannique a prises pour empêcher la Chine de limiter l’influence de la Chine au Royaume-Uni, y compris de nouveaux pouvoirs en vertu de la loi sur la sécurité nationale et l’investissement.

Il a également mentionné le blocage par le gouvernement il y a deux semaines de la vente de 63 millions de livres sterling du fabricant de semi-conducteurs Newport Wafer Fab à la société chinoise Nexperia et du retrait du réseau 5G de Huawei du Royaume-Uni.

M. Sunak a également déclaré que le Royaume-Uni était un pays “qui défend nos valeurs, qui défend la démocratie par des actions, pas seulement des mots”, mais à mesure que le monde évolue “il en va de même pour notre application de ces valeurs”.

Il a déclaré que “les adversaires et les concurrents du Royaume-Uni planifient à long terme” en mentionnant la Russie et la Chine et a déclaré que le Royaume-Uni “ferait un saut évolutif dans notre approche”.

Image:

Des manifestations anti-lockdown ont eu lieu dans toute la Chine



Le Premier ministre a déclaré que le Royaume-Uni augmenterait la “qualité et la profondeur” des partenariats avec des pays partageant les mêmes idées à travers le monde et a déclaré que plus de détails viendraient l’année prochaine, y compris la manière dont le Royaume-Uni travaillera avec “des amis du Commonwealth, des États-Unis, du Golfe États, Israël et d’autres ».

Et juste quelques heures après avoir rencontré la première dame ukrainienne Olena Zelenska à Downing Street, il a déclaré qu’il ne devrait y avoir aucun doute que le Royaume-Uni “se tiendra aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”.

M. Sunak a conclu son discours en disant : “Sous ma direction, nous ne choisirons pas le statu quo. Nous ferons les choses différemment.

“Nous évoluerons, ancrés toujours par notre croyance durable en la liberté, l’ouverture et l’état de droit et confiants qu’en ce moment de défi et de compétition, nos intérêts seront protégés et nos valeurs prévaudront.”