Rishi Sunak déclare que “l’ère dorée” des relations entre le Royaume-Uni et la Chine est “terminée” dans son discours – mais édulcore les discussions difficiles sur l’État communiste

RISHI Sunak a édulcoré sa position dure contre la Chine – juste un jour après qu’un journaliste de la BBC a été battu par la police à Shanghai.

Dans un discours majeur au Guildhall de Londres, le Premier ministre a déclaré que toute idée de commerce avec le Parti communiste chinois conduirait à une réforme sociale à l’étranger est « naïve ».

Rishi Sunak a déclaré “l’âge d’or” des relations avec la Chine dans un discours majeur ce soir Crédit : AFP

Le Premier ministre a pris la parole au Guildhall de Londres ce soir Crédit : Reuters

Mais il a ajouté que « nous ne pouvons tout simplement pas ignorer l’importance de la Chine dans les affaires mondiales ».

Avant de devenir Premier ministre, il a qualifié la superpuissance communiste de “la plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne”, mais ce soir, il ne les qualifierait que de “défi systémique”.

Alors que des manifestations éclataient à travers la Chine lors de fermetures brutales, M. Sunak a insisté sur le fait que le Royaume-Uni et les alliés occidentaux devaient faire plus pour parler au régime de Pékin.

S’exprimant à Mansion House, il a ajouté : “Nous reconnaissons que la Chine pose un défi systémique à nos valeurs et à nos intérêts, un défi qui s’aggrave à mesure qu’elle évolue vers un autoritarisme encore plus grand.”

M. Sunak a également insisté sur le fait que “l’âge d’or” des relations entre la Grande-Bretagne et la Chine était “terminé”.

Il a déclaré: “Soyons clairs, la soi-disant ‘âge d’or’ est révolue, ainsi que l’idée naïve que le commerce conduirait à des réformes sociales et politiques.”

Le discours est intervenu alors qu’hier encore, un journaliste de la BBC a été battu et arrêté pour avoir couvert les manifestations de verrouillage anti-Covid à Shanghai.

Des images montraient au moins quatre officiers enroulant Edward Lawrence au sol avec des menottes avant de le ramasser et de l’emmener.

Il a été relâché après plusieurs heures.

Depuis qu’il a obtenu les clés du n ° 10, le Premier ministre a massivement arrosé les discours durs sur le régime brutal et a accusé ce soir les faucons chinois de son parti d’utiliser la “rhétorique simpliste de la guerre froide” pour frapper l’État et appeler à des sanctions plus sévères.

L’ex-Premier ministre Liz Truss avait juré de marquer officiellement la Chine comme une menace pour la nation, mais M. Sunak a jusqu’à présent refusé – lançant un examen de la politique de défense britannique dans la nouvelle année.

M. Sunak a déclaré qu’il adopterait plutôt une “approche évolutive” du PCC et d’autres États hostiles comme la Russie.

La stratégie consistera à rendre la Grande-Bretagne “plus forte économiquement”, afin qu’elle ne se retrouve plus jamais dépendante de tyrans comme Mad Vlad Poutine pour des ressources vitales comme l’énergie.

Le Premier ministre veut également utiliser le leadership dans les domaines de la science, de la technologie et des capacités militaires comme moyen d’affirmer sa domination dans une arène internationale de plus en plus compétitive.

Le Premier ministre a déclaré: “La liberté et l’ouverture ont toujours été les forces de progrès les plus puissantes. Mais elles n’ont jamais été atteintes en restant immobiles.

« Sous ma direction, nous ne choisirons pas le statu quo. Nous ferons les choses différemment.

“Nous évoluerons, ancrés toujours par notre croyance durable en la liberté, l’ouverture et l’état de droit et confiants qu’en ce moment de défi et de concurrence, nos intérêts seront protégés… et nos valeurs prévaudront.”

Il a appelé à un “pragmatisme robuste” au lieu d’une position plus dure, mais a déclenché une réaction furieuse de la part des députés conservateurs.

L’ancien dirigeant Iain Duncan Smith a ajouté : « Je ne suis pas d’accord avec le « pragmatisme robuste », c’est une contradiction dans les termes… une tentative de paraître dur, quand vous êtes tout sauf le jour même où un courageux journaliste de la BBC se fait tabasser.

“Le Premier ministre a déclaré que la Chine était une menace systématique et qu’il ne devrait vraiment pas essayer de changer cela maintenant.”

“Ce n’est pas un concurrent, c’est une menace très sérieuse, croissante et en plein essor.

“Ils sont coupables de génocide, de répression à Hong Kong et de menace à Taïwan. “Et avec le Covid, ils ont complètement foutu en l’air l’économie mondiale.”

M. Duncan Smith a ajouté: “Je ne sais pas de combien de preuves supplémentaires le gouvernement britannique a besoin. Vous ne pouvez pas reprendre vos activités comme d’habitude.”

Ce soir, M. Sunak a également appelé le Royaume-Uni à “revigorer” les relations avec l’Europe dans le but de garder ses alliés proches.

Et une semaine après son retour d’Ukraine pour rendre visite au héros de la guerre, le président Zelensky, il a soutenu les engagements d’égaler le financement de la guerre l’année prochaine et de soutenir la nation déchirée par la guerre “aussi longtemps qu’il le faudra”.

Il a déclaré : « Nous maintiendrons ou augmenterons notre aide militaire l’année prochaine. Et nous apporterons un nouveau soutien à la défense aérienne, afin de protéger le peuple ukrainien et les infrastructures essentielles dont il dépend.

“En protégeant l’Ukraine, nous nous protégeons nous-mêmes.”