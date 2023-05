Rishi Sunak déclare que le système international de lutte contre la traite des êtres humains « ne fonctionne pas »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Premier ministre avertira les dirigeants européens lors d’un rassemblement en Islande que le système international de répression de la traite des êtres humains « ne fonctionne pas ».

Rishi Sunak dira à la réunion du Conseil de l’Europe à Reykjavik que les communautés européennes et les plus vulnérables du monde « payent le prix » de l’échec à empêcher la migration illégale.

Cela survient alors que l’administration conservatrice de M. Sunak tente de faire passer dans la loi des mesures visant à empêcher les demandeurs d’asile de traverser la Manche dans de petits bateaux.





Le projet de loi sur la migration illégale vise à renvoyer les demandeurs d’asile qui arrivent en Grande-Bretagne par des voies non autorisées chez eux ou dans un pays tiers tel que le Rwanda, ainsi qu’à réduire le coût quotidien de 5,5 millions de livres sterling du logement des migrants qui se rendent au Royaume-Uni.

Pendant son séjour dans la capitale islandaise, M. Sunak s’entretiendra avec la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur les réformes du fonctionnement de l’article 39 – une ordonnance qui a empêché le premier vol d’expulsion d’emmener des demandeurs d’asile au Rwanda l’année dernière.

S’exprimant avant son voyage, le Premier ministre a déclaré: «Chaque point sur chaque itinéraire utilisé par les trafiquants pour faire passer des personnes à travers notre continent représente une autre communauté qui lutte pour faire face au coût humain de cette entreprise barbare.

« Il est très clair que notre système international actuel ne fonctionne pas, et nos communautés et les personnes les plus vulnérables du monde en paient le prix.

« Nous devons faire plus pour coopérer au-delà des frontières et entre les juridictions pour mettre fin à la migration illégale et arrêter les bateaux.

« Je suis clair qu’en tant que nation européenne active avec une fière histoire d’aide aux personnes dans le besoin, le Royaume-Uni sera au cœur de cela. »

Le voyage intervient alors que la migration est en tête de l’agenda politique, la ministre de l’Intérieur Suella Braverman affirmant dans un discours lors de la conférence sur le conservatisme national de lundi que la Grande-Bretagne « ne doit pas perdre de vue l’importance de contrôler la migration légale », ainsi que d’empêcher les personnes d’entrer par des canaux non autorisés. .

Le Daily Telegraph a rapporté que le ministère de l’Intérieur a partagé en privé des chiffres avec le n ° 10 suggérant que plus de 1,1 million de travailleurs et d’étudiants étrangers pourraient arriver en Grande-Bretagne en 2024/25, tout comme les conservateurs sont confrontés à un test pour les élections générales.

Les chiffres officiels qui seront publiés plus tard ce mois-ci devraient montrer une migration nette comprise entre 650 000 et 997 000 en 2022.

Le manifeste du Parti conservateur de 2019 promettait que le nombre total de migrants «diminuerait».

Avant les efforts diplomatiques de M. Sunak en Islande sur le sujet de la traite des êtres humains, un responsable de Downing Street a déclaré que le défi de la migration illégale n’était pas seulement un problème britannique.

Ils ont fait valoir que le « fléau de la migration illégale » exerçait « des pressions insupportables sur les pays de toute l’Europe », citant que les cas avaient augmenté de 50% au cours de l’année écoulée.

M. Sunak et Mme Braverman ont dévoilé une série de mesures pour lutter contre le flux de demandeurs d’asile empruntant des voies non officielles pour venir en Grande-Bretagne, dans le cadre du projet de loi sur la migration illégale, actuellement en cours d’examen à la Chambre des lords.

Les plans ont fait l’objet de vives critiques, l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby utilisant un discours devant les Lords la semaine dernière pour qualifier le projet de loi de « moralement inacceptable et politiquement irréalisable ».

Downing Street a déclaré que le Premier ministre soutiendrait lors de son voyage au Conseil de l’Europe que des mesures individuelles, telles que ses politiques visant à arrêter les bateaux, doivent aller de pair avec la coopération internationale pour établir un cadre mondial d’asile adapté aux but.

Le Conseil de l’Europe a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour défendre la démocratie et la liberté sur tout le continent.

La réunion de mardi n’est que la quatrième fois que l’institution, qui compte 46 pays membres, se réunit depuis sa fondation en 1949.

M. Sunak doit s’adresser au sommet avant de tenir des réunions bilatérales avec des dirigeants européens individuels.

Le numéro 10 a déclaré que le chef du Parti conservateur avait l’intention de discuter de la réforme de la CEDH, y compris de l’article 39, lors de sa rencontre avec la présidente du tribunal, Siofra O’Leary.

La réunion du conseil, à laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit participer virtuellement, se concentrera également sur la situation en Ukraine et sur la manière dont les alliés internationaux peuvent tenir la Russie responsable des violations du droit international depuis l’invasion de Kiev.

Le Premier ministre inscrira le Royaume-Uni au registre des dommages afin de garantir que le peuple ukrainien soit indemnisé pour les pertes subies à la suite de la guerre du président russe Vladimir Poutine, a déclaré le numéro 10.

Le registre est un mécanisme permettant d’enregistrer et de documenter les preuves et les réclamations de dommages, pertes ou blessures résultant de l’agression russe contre l’Ukraine.