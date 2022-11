Rishi Sunak déclare que le Royaume-Uni respecte l’engagement climatique de 11,6 milliards de livres sterling et soutient un demi-million d’emplois

RISHI Sunak s’est engagé aujourd’hui à dépenser des milliards pour lutter contre le changement climatique dans un message “d’espoir” à la COP27.

Prononçant son premier grand discours sur la scène mondiale, M. Sunak a insisté sur le fait que “lorsque les nations se rassemblent pour une cause commune, il y a toujours de la place pour l’espoir”.

Rishi Sunak a prononcé un discours liminaire avec un message d'”espoir” à la COP27 aujourd’hui Crédit : AFP

Rishi Sunak a rencontré Emmanuel Macron à Charm el-Cheikh aujourd’hui Crédit : Reuters

Le Premier ministre a promis que la Grande-Bretagne consacrerait 11,6 milliards de livres sterling à des projets environnementaux.

Il s’agit notamment d’améliorer l’accès à l’énergie propre, de protéger les écosystèmes et d’empêcher l’abattage des forêts.

M. Sunak s’est envolé pour l’Égypte pour la COP27 hier soir, après avoir initialement dit qu’il n’irait pas.

Lors du sommet sur le climat d’aujourd’hui, le Premier ministre a eu des entretiens en tête-à-tête avec des dirigeants mondiaux, dont l’Italienne Giorgia Meloni et le Français Emmanuel Macron.

Dans un discours liminaire, le Premier ministre a exhorté le monde à rester attaché aux objectifs de la COP26 à Glasgow.

M. Sunak a exhorté les dirigeants à continuer à lutter pour un avenir net zéro.

Et il les a implorés de travailler ensemble pour que les températures mondiales ne dépassent pas 1,5 degré.

Le Premier ministre a déclaré : « En honorant les promesses que nous avons faites à Glasgow et en orientant les financements publics et privés vers la protection de notre planète, nous pouvons transformer notre lutte contre le changement climatique en une mission mondiale pour de nouveaux emplois et une croissance propre.

« Et nous pouvons léguer à nos enfants une planète plus verte et un avenir plus prospère. C’est un héritage dont nous pourrions être fiers.

“Alors que nous nous réunissons à nouveau pour une cause commune aujourd’hui, il y a vraiment de la place pour l’espoir.”

L’année dernière, un tiers seulement de l’économie mondiale s’est engagée à atteindre le zéro net.

Ce chiffre a grimpé à 90 % aujourd’hui.

Le Premier ministre a ajouté que même si “les finances sont difficiles en ce moment”, les promesses sur le financement climatique devraient être incassables.

“J’ai passé la semaine dernière à travailler sur les décisions difficiles nécessaires pour assurer la confiance et la stabilité économique dans mon propre pays”, a déclaré M. Sunak.

“Mais je peux vous dire aujourd’hui que le Royaume-Uni respecte son engagement de 11,6 milliards de livres sterling.”

Outre M. Sunak, Boris Johnson s’est également rendu en Égypte pour assister à la COP27.

Le couple ne s’est pas rencontré, mais le Premier ministre s’est dit “vraiment content” que son prédécesseur soit venu.

Ce matin, BoJo a pesé sur une querelle internationale croissante sur les “réparations climatiques” lors d’un événement de questions-réponses avec le New York Times.

Certains éco-activistes et pays en développement veulent que les États riches paient pour les dommages causés par le changement climatique.

Les travaillistes veulent que le gouvernement donne de l’argent à des pays comme le Pakistan, qui a récemment souffert d’inondations extrêmes.

Mais aujourd’hui, BoJo a déclaré que la Grande-Bretagne “n’a tout simplement pas les ressources financières”.

L’ex-Premier ministre a fustigé: “Tout ce concept est difficile. Qui organise les réparations?

“Regardons vers l’avenir – c’est ce que je pense que nous devrions faire. Voyons ce que nous pouvons faire pour déclencher des investissements du secteur privé et résoudre le problème maintenant.”