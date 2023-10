Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a déclaré qu’un point de passage qui acheminera une aide vitale à Gaza devrait ouvrir « immédiatement » après des négociations avec les dirigeants égyptiens et palestiniens.

Le Premier ministre a déclaré que l’acheminement de camions transportant des fournitures essentielles dans la région était la « priorité immédiate » après sa rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi.

M. Sunak et le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ont également condamné conjointement l’attaque du Hamas contre Israël lors de leur réunion au Caire.

Leurs discussions seront considérées comme un coup d’État pour M. Sunak, quelques jours après que M. Abbas a annulé son projet de rencontrer le président américain Joe Biden à la suite d’une frappe contre l’hôpital Al-Ahli à Gaza.

La réunion devait avoir lieu mercredi à Amman, en Jordanie.

Cela s’est produit après que le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, se soit rendu au point de passage situé à la frontière entre l’Égypte et Gaza pour plaider en faveur d’une action.

Un accord pour que l’aide puisse entrer à Gaza a été négocié par Le président américain Joe Biden en visite d’une journée à Tel Aviv mercredi.

Mais cela a été retardé en raison des négociations et des démarches des Egyptiens pour réparer le passage.

M. Sunak a déclaré : « Lorsque cette crise s’est déclarée, une chose à laquelle nous avons toujours donné la priorité était l’ouverture du terminal de Rafah.

« Cela a été un élément récurrent de toutes mes conversations, et je suis très heureux que cela se produise désormais de manière imminente. »

M. Sunak terminait une double visite au Moyen-Orient au cours de laquelle il a exhorté les dirigeants à contribuer à empêcher que le conflit ne s’étende à toute la région.

Plus tôt, il avait déclaré qu’il était d’accord avec l’émir du Qatar, qu’il avait rencontré en Arabie Saoudite, sur le fait que les dirigeants du monde devaient faire « tout leur possible pour empêcher » que la violence ne se propage à d’autres pays.

Les tensions montent alors que les troupes israéliennes se préparent à une invasion terrestre de Gaza.

Elle subit de violents bombardements depuis Tel-Aviv, alors qu’Israël répond à une attaque du Hamas le 7 octobre qui a tué 1 400 personnes.

Les dangers d’une propagation du conflit avec le Hamas ont été illustrés après que les États-Unis ont déclaré qu’un de leurs navires de guerre avait intercepté des missiles de croisière et des drones lancés depuis le Yémen « potentiellement vers des cibles en Israël ».

Des attaques contre Israël ont également été lancées depuis le Liban, où le groupe Hezbollah est soutenu par l’Iran, suscitant des représailles depuis Tel Aviv.

Le Qatar est considéré comme un acteur clé dans la région, utilisant ses liens avec le Hamas pour négocier la libération de plus de 200 otages pris lors de l’attaque meurtrière contre Israël et toujours portés disparus.

Lors de sa rencontre avec M. Abbas, M. Sunak a également réitéré l’engagement de longue date du Royaume-Uni en faveur de la solution à deux États et « pour parvenir à un avenir où les Israéliens et les Palestiniens pourront vivre en paix et en sécurité », a déclaré le numéro 10.

En Israël, le premier jour de son mandat, M. Sunak a déclaré aux dirigeants du pays que le Royaume-Uni souhaitait « gagner » son combat contre le Hamas.

Mais il a également souligné que toute action devait être conforme au droit international.

Un porte-parole a déclaré que M. Sunak a remercié le Qatar pour ses efforts visant à obtenir la libération des otages, dont au moins deux ressortissants britanniques qui font partie des personnes retenues en captivité.