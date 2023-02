Rishi Sunak crée un nouveau département de l’énergie pour faire face à la flambée des factures

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a créé un ministère autonome de la sécurité énergétique alors qu’il tente d’améliorer la croissance économique et de réduire les factures exorbitantes face aux sondages désastreux.

Lors d’un mini-remaniement, le Premier ministre a également opté pour un allié pour remplacer Nadhim Zahawi, le président du parti conservateur limogé il y a une semaine après avoir été reconnu coupable d’avoir enfreint le code ministériel sur ses affaires fiscales.

Greg Hands, un loyaliste de Sunak considéré comme une paire de mains sûres, est désormais chargé de sauver des dizaines de sièges de députés conservateurs lors des prochaines élections générales. Mais M. Sunak a risqué un contrecoup en nommant Lee Anderson, un député conservateur qui a déclaré que les utilisateurs des banques alimentaires ne pouvaient pas budgétiser, au poste de vice-président.

Au milieu des changements, le n ° 10 n’a pas nié que Michael Gove était le premier choix du Premier ministre pour le poste nouvellement créé de secrétaire aux sciences, qui a finalement été confié à l’ancienne secrétaire à la culture Michelle Donelan.

Et – dans le cadre d’un remaniement inhabituel au cours duquel personne n’a été limogé – le vice-Premier ministre assiégé Dominic Raab reste en poste pendant qu’une enquête sur sa conduite se poursuit.

M. Sunak a déclaré que son remaniement des départements de Whitehall permettrait aux équipes de se concentrer “sur les problèmes qui construiront un avenir meilleur pour nos enfants et petits-enfants”.

Mais le n ° 10 a admis que les changements n’étaient pas une «solution miracle», même s’il a déclaré qu’ils étaient importants pour les cinq priorités du Premier ministre, qui comprennent la réduction de moitié de l’inflation et la croissance de l’économie.

Cependant, les critiques ont déclaré que le remaniement, à peine 100 jours après sa nomination au poste de Premier ministre, montrait la faiblesse de M. Sunak.

Le Premier ministre a divisé le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle en ministères distincts, créant ainsi un nouveau département de l’énergie.

Il y aura également un nouveau département science, innovation et technologie.

Le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie économique sera fusionné avec le Commerce international, qui cessera d’être un département distinct.

Et ce qui était numérique, culture, médias et sport a été réduit, le dossier numérique étant transféré au nouveau ministère des sciences.

Grant Shapps, l’ancien secrétaire aux affaires est devenu le nouveau secrétaire à la sécurité énergétique et au net zéro.

Dans ce qui équivaut à une grosse promotion, Kemi Badenoch, qui était en charge du commerce international, devient secrétaire aux affaires et au commerce. Cette décision verra le candidat à la direction des conservateurs qui est devenu un chouchou de la droite anti-réveil pendant le concours d’été assumer la responsabilité de stimuler les affaires britanniques au pays et à l’étranger.

Dans le cadre des changements, Lucy Frazer rejoint également le cabinet en tant que nouvelle secrétaire à la culture.

Sa promotion laisse un poste vacant au poste de ministre du logement au service de mise à niveau. Un remplacement signifierait que la nation aurait son sixième nouveau ministre du Logement en un an.

Les Lib Dems ont déclaré que les changements montraient que M. Sunak “avait l’air plus faible de jour en jour”.

Nadine Dorries, loyaliste de Boris Johnson, a déclaré qu’il était “triste” que le département de la culture ait été réduit, affirmant qu’il avait “tragiquement manqué de profil ces derniers temps”.

Le remaniement est envisagé depuis un certain temps au sein de Downing Street. Mais la nouvelle du remaniement a été gardée dans un petit cercle. Des sources dans les ministères au centre des changements ont admis qu’on ne leur avait pas dit ce qui allait se passer moins de deux heures avant le dévoilement des changements.

Le n ° 10 a nié que les changements réduisaient l’importance du commerce international, insistant sur le fait que la réalité était “tout le contraire”.

Avec la perte des mots “Stratégie industrielle” du nom du nouveau département commercial, Downing Street a confirmé qu’il n’était pas prévu d’en créer un nouveau.

Mais lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre voulait créer une nouvelle “Silicon Valley” de ce côté-ci de l’Atlantique, le n° 10 a répondu “Nous pensons certainement qu’il existe d’énormes opportunités pour le Royaume-Uni… en matière d’innovation et de nouvelles technologies innovantes et nous pouvons faire beaucoup plus. pour développer cette capacité.

Et une “proportion importante” des fonds irait également au projet Oxford-Cambridge Arc, dont l’Independent a révélé en novembre qu’il avait été ressuscité en tant que priorité du gouvernement.

Simon Clarke, un allié de Liz Truss, a semblé critiquer les plans sur l’énergie, affirmant que la «réforme de la planification» était le «Saint Graal» pour l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni. Il a déclaré que le Royaume-Uni “ne peut tout simplement plus se livrer au nimbyisme” en ce qui concerne les projets énergétiques, mais a exprimé des doutes que des changements seraient possibles avant les prochaines élections.