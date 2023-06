Rishi Sunak convoque une réunion d’urgence de Cobra alors que le Royaume-Uni et ses alliés surveillent de près la rébellion du groupe Wagner en Russie

Le Premier ministre Rishi Sunak a convoqué une réunion Cobra d’urgence alors qu’ils surveillent de près la rébellion armée qui se dessine en Russie.

Le Premier ministre a exhorté toutes les parties à « protéger les civils » car ils craignent des troubles de masse à travers la Russie au milieu du coup d’État extraordinaire des mercenaires du groupe Wagner.

9 Le Premier ministre Rishi Sunak parlera à la fois à Cobra et à ses alliés du drame qui se déroule en Russie Crédit : Alamy

9 Yevgeny Prigozhin, fondateur du groupe de mercenaires privés de Wagner, et ses troupes alors qu’ils organisent leur « coup d’État » Crédit : Reuters

9 Des combattants du groupe de mercenaires privés Wagner montent la garde à Rostov-sur-le-Don Crédit : Reuters

9 Vladimir Poutine a qualifié les forces de Wagner de « criminels » commettant une « trahison » Crédit : AFP

Vladimir Poutine fait face au « défi le plus important » de son règne de poing de fer depuis qu’il a pris le pouvoir au Kremlin il y a plus de deux décennies alors qu’il jure d’écraser la « mutinerie » armée.

Le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a juré de « punir » la Russie après avoir accusé Poutine d’une attaque au missile contre un camp d’entraînement de Wagner à Bakhmut, en Ukraine, qui a tué des dizaines de personnes.

Tôt samedi, il a annoncé qu’il avait pris le contrôle du QG de l’armée russe à Rostov – alors qu’il s’était engagé à marcher vers Moscou et à rallier ses troupes.

Il est entendu que les combattants de Wagner ont également pris le contrôle des installations militaires de la ville de Voronej, à environ 500 km au sud de Moscou.

Rishi Sunak aurait convoqué une réunion d’urgence Cobra pour discuter de l’évolution de la situation en Russie.

Il a dit qu’il parlerait à ses alliés de la rébellion armée et il a exhorté toutes les parties impliquées à protéger les vies civiles.

Le Premier ministre a déclaré à la BBC : « Nous surveillons de près la situation car elle évolue sur le terrain au moment où nous parlons.

« Nous sommes en contact avec nos alliés et, en fait, je parlerai à certains d’entre eux plus tard dans la journée.

« Mais la chose la plus importante que je dirais est que toutes les parties soient responsables et protègent les civils, et c’est à peu près tout ce que je peux dire en ce moment. »

Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a ajouté que « nous surveillons attentivement la situation et restons en contact étroit avec nos alliés ».

Le ministère de la Défense a averti que les unités de Wagner « se dirigent vers le nord via Vorenezh… dans le but presque certainement de se rendre à Moscou ».

Ils ont ajouté: « Avec des preuves très limitées de combats entre Wagner et les forces de sécurité russes, certains sont probablement restés passifs, acquiesçant à Wagner. »

Le ministère de la Défense a décrit la rébellion comme « le défi le plus important pour l’État russe ces derniers temps ».

« Au cours des prochaines heures, la loyauté des forces de sécurité russes, et en particulier de la Garde nationale russe, sera la clé du déroulement de la crise », a-t-il averti.

Le ministère des Affaires étrangères a ajouté : « Des informations font état de tensions militaires dans la région de Rostov et d’un risque de nouveaux troubles dans tout le pays. De plus, il y a un manque d’options de vol disponibles pour retourner au Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique continue de déconseiller tout voyage en Russie alors que les tensions montent.

L’OTAN a confirmé qu’elle « surveillait la situation ».

Le président français Emmanuel Macron suit également de près la situation, a indiqué son bureau.

« Le président suit la situation de très près », a déclaré l’Elysée. « Nous restons concentrés sur le soutien à l’Ukraine. »

L’Allemagne « suit de près » les événements dramatiques en Russie en avertissant les voyageurs d’éviter la ville de Rostov et ses environs ainsi que le centre-ville de Moscou jusqu’à nouvel ordre.

Plus tôt samedi, Prigozhin – l’ancien copain de Poutine – a affirmé que ses forces avaient désormais sous leur contrôle toutes les installations militaires de Rostov-on-Don – y compris l’aérodrome.

Des images extraordinaires montrent le bâtiment militaire russe entouré de chars et de troupes du groupe Wagner.

Fuming Poutine a prononcé un rare discours tôt le matin sur la rébellion – qualifiant la décision de Prigojine de « trahison » et de « coup mortel » pour la Russie.

L’homme de 70 ans a averti : « C’est une campagne criminelle. Cela équivaut à une mutinerie armée.

« La Russie se défendra et repoussera cette décision. Nous luttons pour la vie et la sécurité de nos citoyens et notre intégrité territoriale.

« Tout doit être fait pour mettre fin à ce danger. C’est une tentative de nous subvertir de l’intérieur. C’est une trahison.

« Face à ceux qui se battent sur le front, c’est un coup de poignard dans le dos des troupes et du peuple de Russie. »

Michael McFaul, ancien ambassadeur des États-Unis en Russie, a qualifié la rébellion de « plus grande crise » que Vlad ait jamais connue.

Il a averti qu’il y aurait un « grand combat » où « les Russes tueront les Russes » à moins que Prigozhin ne se rende.

Prigozhin – un critique sans fin de l’armée russe et même de Poutine lui-même – a longtemps été considéré comme ayant l’ambition de prendre le contrôle de Poutine.

Le chef de guerre a déclaré que ses forces étaient maintenant entrées en Russie – et a juré que lui et des milliers de ses combattants étaient « prêts à mourir ».

9 Yevgeny Prigozhin à l’intérieur du QG militaire russe à Rostov Crédit : AP

9 Des combattants de Wagner en position devant le quartier général militaire de Rostov Crédit : meduzalive via Telegram

9 Une forte présence militaire du groupe Wagner dans la ville de Rostov Crédit : Reuters

9 Des officiers de la Garde nationale russe patrouillent au Kremlin à Moscou alors que les tensions montent Crédit : AFP

Il a déclaré : « Nous sommes 25 000 et nous allons aller au fond de l’anarchie dans ce pays.

« 25 000 attendent comme réserve tactique, tandis que la réserve stratégique, c’est toute l’armée et tout le pays.

« Tous ceux qui le souhaitent, rejoignez-nous. Nous devons mettre un terme à cette honte.

Prigozhin a appelé à une rébellion armée visant à évincer les principaux généraux russes et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

Les services de sécurité russes ont répondu à sa déclaration de rébellion armée en appelant à son arrestation – et la sécurité a été immédiatement renforcée à Rostov et à Moscou.

Des images de Moscou montraient des véhicules blindés qui couraient dans les rues – alors que les responsables américains surveillaient de près le déroulement des événements.

Des barrages routiers tenus par des forces spéciales ont été mis en place autour de la ville alors que les responsables militaires lancent une tentative désespérée de sécuriser à la fois le Kremlin et le bâtiment de la Douma, le parlement russe.

Des images précédentes montraient un cortège blindé emmenant Poutine au Kremlin pour une réunion d’urgence.

Prigozhin et ses troupes avaient combattu dans la guerre chaotique du tyran en Ukraine – mais le patron de Wagner est devenu un critique virulent de la direction militaire russe.

Le conflit a été désastreux – gâché par des soldats sous-équipés et sous-entraînés.

On estime que 220 000 Russes sont morts depuis l’invasion de Vlad en février dernier – et le bain de sang écrasant a vu Prigozhin s’en prendre aux hauts gradés de Moscou.

Des images extraordinaires semblaient montrer des rangées de soldats russes semblant se rendre alors que Wagner prenait le contrôle de Voronezh – qui est à six heures de voiture de Moscou.

Il est entendu que 180 des soldats de Poutine se sont rendus au poste frontière de Bugayevka dans la région de Voronej.

L’analyste de guerre anti-Poutine Igor Strelkov a averti que la Russie ferait face au chaos si Prigozhin arrivait au pouvoir au Kremlin.

Il a déclaré que cela « provoquerait immédiatement » le « début du processus de désintégration de la Fédération de Russie » – avec la séparation de la Tchétchénie conduisant à une nouvelle guerre.

Il y aurait « une période courte, mais très sale et sanglante de la dictature sur le modèle latino-américain », a déclaré Strelkov.