Rishi Sunak confirme 6 Britanniques morts et 10 disparus après le « pogrom » israélien du Hamas – en direct

Sunak dit aux étudiants juifs qu’il « se tient à leurs côtés » après l’attaque du Hamas contre Israël

Rishi Sunak a déclaré aux étudiants juifs qu’il « était à leurs côtés » lors d’une visite dans une école secondaire du nord de Londres, lundi 16 octobre. Le Premier ministre s’est engagé à assurer la sécurité de la communauté juive alors qu’il s’exprimait lors d’une assemblée et répondait aux questions des élèves, à la suite d’une série d’incidents antisémites au Royaume-Uni. « Comme beaucoup d’entre vous, je viens d’un milieu différent. Notre société est plus forte lorsque cette diversité est respectée », a déclaré M. Sunak aux étudiants. « Ceux d’entre nous qui viennent de confessions différentes et d’horizons différents ont parfaitement le droit de participer et de contribuer à la société en toute sécurité. » La police métropolitaine a déclaré qu’il y avait eu une « augmentation massive » des incidents antisémites suite aux attaques du Hamas contre Israël il y a neuf jours.