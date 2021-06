Le chancelier Rishi Sunak s’est dit « confiant » de parvenir à un accord international sur la taxation des géants de la technologie alors qu’il accueille ses homologues à Londres pour la réunion des finances du G7.

Les ministres des États-Unis, du Japon, de la France, du Canada, de l’Allemagne et de l’Italie ont entamé vendredi matin la réunion de deux jours à Lancaster House à Londres, avant le sommet des dirigeants du G7 de la semaine prochaine à Cornwall.

M. Sunak a déclaré qu’une proposition américaine de se concentrer sur les 100 entreprises numériques les plus rentables au monde dans le cadre d’un accord fiscal mondial pourrait fonctionner – mais il a insisté pour que les entreprises technologiques paient plus d’impôts dans les pays où elles opèrent.

« C’est certainement quelque chose avec lequel nous pouvons travailler tant qu’il répond à nos objectifs d’atteindre les bonnes entreprises, et à première vue, c’est possible », a déclaré la chancelière à Reuters avant la réunion. « Nous devons juste travailler sur les détails. »

Les militants fiscaux espèrent que les pays du G7 pourront aider à combler les lacunes qui ont permis à des entreprises telles que Google et Amazon d’éviter des impôts élevés en plaçant une grande partie de leurs bénéfices à l’étranger.

Le gouvernement américain a annoncé des droits de douane sur environ 1,4 milliard de livres sterling d’importations en provenance du Royaume-Uni et de cinq autres pays plus tôt cette semaine en raison de son intention de taxer les géants de la technologie basés aux États-Unis.

Mais l’administration du président Joe Biden a immédiatement suspendu les tarifs pour permettre aux négociations financières du G7 de se dérouler.

M. Sunak a déclaré qu’il était « extrêmement optimiste » quant à l’obtention de « quelques résultats concrets » par le G7 ce week-end. Mais la chancelière subit d’énormes pressions pour accepter un nouveau taux d’imposition minimum mondial sur les sociétés.

Le mois dernier, les États-Unis ont présenté un plan pour un « plancher » de 15 pour cent pour la taxe, tout en appelant à la poursuite des discussions pour « pousser ce taux plus haut ». Tous les pays du G7 – à l’exception du Royaume-Uni – ont exprimé leur soutien à la proposition de 15 %.

Le chancelier Rishi Sunak se prépare à accueillir les ministres des Finances du G7 (PENNSYLVANIE)

Le parti travailliste a appelé M. Sunak à « approuver publiquement les propositions d’un taux d’imposition minimum mondial sur les sociétés » lors de la réunion des finances du G7.

En amont du sommet de deux jours, les ministres des Finances de France, d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie ont cosigné une lettre ouverte appelant à un accord sur l’impôt sur les sociétés qui serait « adapté au 21e siècle ».

S’exprimant avant la réunion du G7, M. Sunak a déclaré : » La conclusion d’un accord mondial sur la fiscalité numérique a également été une priorité clé cette année – nous voulons que les entreprises paient le bon montant d’impôt au bon endroit, et j’espère que nous pourrons parvenir à un juste avec nos partenaires.

« Je suis déterminé à travailler ensemble et à nous unir pour relever les défis économiques les plus urgents du monde – et je suis extrêmement optimiste que nous obtiendrons des résultats concrets ce week-end. »

Bien que M. Sunak, toute annonce sur tout accord fiscal devrait être retardée jusqu’à ce que Boris Johnson et d’autres dirigeants du G7 se réunissent à Cornwall la semaine prochaine.