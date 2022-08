Rishi Sunak condamné pour son plan “déconcertant” visant à forer davantage de pétrole et de gaz

Rishi Sunak a été accusé d’avoir sapé la politique climatique du gouvernement alors qu’il s’était engagé à stimuler la production de pétrole et de gaz en mer du Nord grâce à une nouvelle campagne de déréglementation.

Le candidat à la direction des conservateurs a établi des plans pour extraire davantage de combustibles fossiles nationaux, affirmant qu’il ordonnera “immédiatement” un nouveau cycle de licences pour les permis de forage pétrolier et gazier – avec un nouveau cycle à partir de 2024 – s’il devient Premier ministre.

Mais les militants du climat ont dit L’indépendant que ses propositions sont “tout à fait déconcertantes”. Ils ont fait valoir que les propositions ne faisaient rien pour aider à réduire les factures d’énergie qui montaient en flèche et mettaient en doute l’engagement de M. Sunak envers l’objectif légal de réduire les émissions à zéro d’ici 2050.

Jamie Peters, des Amis de la Terre, a déclaré que le plan de M. Sunak était “incohérent” avec sa promesse d’agir contre le changement climatique, ajoutant : “Annoncer des plans pour plus d’extraction de pétrole et de gaz alors que le pays cuit pour la deuxième fois cette année. … est tout à fait déconcertant.

Le directeur politique de Greenpeace UK, Doug Parr, a déclaré que l’expansion de la production de pétrole et de gaz “ne fera rien pour faire baisser les factures cette décennie, et ne le fera probablement jamais”, ajoutant: “Rishi Sunak vient-il d’être assis sous une unité de climatisation toute la journée? ”

Soulignant une autre vague de températures élevées, d’incendies de forêt et de sécheresse à travers l’Angleterre, M. Parr a déclaré: “Ses plans d’indépendance énergétique ont complètement ignoré le fait que nous sommes également aux prises avec une crise climatique.”

Tessa Khan, directrice d’Uplift, un groupe de campagne contre les combustibles fossiles, a déclaré que la proposition de M. Sunak “n’est pas un plan sérieux pour résoudre la crise des prix de l’énergie” – affirmant que de nouveaux projets renouvelables pourraient être opérationnels beaucoup plus rapidement.

Le militant pour le climat a déclaré que de nouvelles licences pour les champs de pétrole et de gaz prendraient probablement des “décennies” avant qu’ils ne produisent quoi que ce soit, et “ne serviraient qu’à nous enfermer dans une source d’énergie coûteuse pendant bien, bien plus longtemps que nécessaire”.

L’équipe de campagne de M. Sunak a déclaré qu’il « déréglementerait » et « augmenterait la production de gaz en mer du Nord », s’engageant à modifier les règles sur le type de gaz pouvant être extrait afin d’augmenter la production à partir de cet hiver.

Dans le cadre d’un plan visant à rendre la Grande-Bretagne “indépendante sur le plan énergétique” d’ici 2045, M. Sunak s’est également engagé à autoriser davantage de fracturation hydraulique, à condition que le forage controversé de gaz de schiste obtienne le consentement local, ainsi qu’à réformer les régimes d’octroi de licences pour développer l’éolien offshore et Pouvoir nucléaire. Il s’est précédemment engagé à maintenir l’interdiction de nouveaux projets éoliens terrestres.

Le secrétaire fantôme du travail sur le changement climatique, Ed Miliband, a déclaré que le plan de M. Sunak ne “s’attaquerait pas aux factures” cet automne et cet hiver, ajoutant: “Rishi Sunak et Liz Truss ne comprennent tout simplement pas l’ampleur de l’urgence. les familles sont orienté vers.”

Sir Keir Starmer a promis de présenter lundi un plan “global” pour faire face à la hausse des factures d’énergie, rejetant les accusations selon lesquelles il n’a pas proposé d’alternative convaincante à la position du gouvernement sur l’aggravation de la crise du coût de la vie.

Son parti a souligné une nouvelle analyse montrant que son «plan de maisons chaleureuses» pour rendre les propriétés plus éconergétiques permettrait à plus de 19 millions de familles d’économiser plus de 1 000 £ sur leur facture énergétique annuelle.

Il fait suite à de nouveaux combats bleu sur bleu entre conservateurs seniors dans la course de plus en plus acharnée pour trouver le successeur de Boris Johnson.

Robert Buckland est devenu le premier ministre du cabinet à transférer son soutien de M. Sunak à Mme Truss dans la course à la direction des conservateurs. Le secrétaire gallois a écrit dans le Télégraphe qu’il était convaincu par les plans de Mme Truss pour une économie « à forte croissance ».

Le vice-Premier ministre Dominic Raab, un partisan de Sunak, a nié que l’ancien chancelier s’était comporté de manière traîtresse envers le Premier ministre sortant et a affirmé que Mme Truss avait suscité un soutien pour une candidature à la direction lors de son dîner au champagne “Fizz for Liz” l’année dernière.

“Quiconque pense que Rishi a poignardé Boris dans le dos se moque d’eux-mêmes”, a déclaré M. Raab Les temps Samedi. “Rishi a travaillé dur pour que la relation avec le Premier ministre fonctionne.”

Mais la secrétaire à la culture, Nadine Dorries, a riposté à M. Raab sur Twitter, déclarant: “Liz a peut-être pris un verre avec des députés – mais elle n’a pas démissionné de son poste, s’est éloignée, a fait campagne furtivement avec les députés pour obtenir des votes, a enregistré un site Web et n’a pas fait campagne. – prêt ou faisant partie d’un coup d’État planifié.

Les dernières querelles de campagne viennent comme un sondage pour L’indépendant a trouvé Mme Truss confortablement en tête parmi les électeurs conservateurs. Mme Truss est favorisée par 49% de ceux qui votent pour le parti, devant M. Sunak avec 25%, selon le sondage Savanta ComRes.