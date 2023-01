Rishi Sunak condamne l’exécution “insensible et lâche” du ressortissant britannique “Alireza Akbari”

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Rishi Sunak a condamné l’exécution “impitoyable et lâche” d’un double ressortissant anglo-iranien en Iran.

Alireza Akbari, qui a autrefois servi au ministère iranien de la Défense, avait été accusé d’espionnage, une allégation qu’il a niée. L’agence de presse iranienne Mizan, associée à la justice du pays, a déclaré qu’il avait été pendu.

M. Sunak, écrivant sur Twitter samedi matin, a déclaré : « Je suis consterné par l’exécution du citoyen anglo-iranien Alireza Akbari en Iran.

Ancien vice-ministre iranien de la Défense, ressortissant anglo-iranien Alireza Akbari (PA)

“C’était un acte impitoyable et lâche, perpétré par un régime barbare sans aucun respect pour les droits humains de son propre peuple”, a poursuivi le Premier ministre. “Mes pensées vont aux amis et à la famille d’Alireza.”

M. Akbari a été arrêté en 2019 et accusé d’espionnage pour le MI6 lié aux pourparlers nucléaires passés entre l’Iran et les pays occidentaux.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly avait appelé vendredi les autorités iraniennes à ne pas poursuivre.

“L’Iran doit mettre fin à l’exécution du ressortissant anglo-iranien Alireza Akbari et le libérer immédiatement”, a tweeté M. Cleverly cette semaine. “Il s’agit d’un acte politiquement motivé par un régime barbare qui a un mépris total pour la vie humaine.”

Samedi matin, le député a déclaré que le meurtre ne serait pas “sans contestation”.

M. Akbari a été arrêté en 2019 (Khabar Online/AFP via Getty Imag)

“L’Iran a exécuté un ressortissant britannique”, a-t-il tweeté. « Cet acte barbare mérite d’être condamné dans les termes les plus forts. Cela ne restera pas incontesté. Mes pensées vont à la famille d’Alireza Akbari.

Un communiqué de l’agence de presse des étudiants iraniens a annoncé le décès.

“La condamnation d’Alireza Akbari, le fils d’Ali ayant la double nationalité irano-britannique, qui a été condamné à mort pour corruption dans le pays et action généralisée contre la sécurité intérieure et extérieure du pays par l’espionnage pour l’appareil de renseignement du gouvernement britannique , a été exécuté », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette semaine, l’épouse de M. Akbari, Maryam, a déclaré à BBC Persian qu’elle avait été invitée à une “réunion finale” à la prison où il a été placé à l’isolement.

Le Premier ministre Rishi Sunak a condamné l’exécution (fil de sonorisation)

La présidente de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, Alicia Kearns, a précédemment accusé les Iraniens de chercher à “armer” les binationaux alors que les manifestations anti-gouvernementales secouent le pays.

“C’est un autre exemple horrible du régime iranien – parce qu’il se sent acculé, parce que la pression des sanctions est si importante – armant les ressortissants britanniques et industrialisant la prise d’otages”, a-t-elle déclaré à l’émission PM de BBC Radio 4.

Elle a déclaré que M. Akbari avait peut-être été choisi par le régime en raison de sa proximité avec un important modéré iranien qui a lancé des appels au dialogue et à la discussion.

Téhéran a détenu un certain nombre de doubles ressortissants et étrangers ces dernières années, dont la ressortissante anglo-iranienne Nazanin Zaghari-Ratcliffe, qui a été détenue en 2016 et libérée l’année dernière.

Le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a été contacté pour commentaires.

