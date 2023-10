Rishi Sunak condamne l’attaque « perverse » du Hamas contre Israël une semaine plus tard | Actualités politiques

Le Premier ministre Rishi Sunak a condamné l’attaque « perverse » du Hamas contre Israël une semaine après les raids surprises du groupe.

Lors d’une incursion sans précédent, Le Hamas a pris des otages et tué des civils Le weekend dernier.

Dans la semaine qui a suivi, Israël a riposté en bombardant Gaza, d’où les militants ont lancé l’attaque.

Les civils ont été victimes de représailles alors qu’ils tentaient de fuir vers le sud et des milliers de personnes sont mortes des deux côtés du conflit.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que la « prochaine étape » de la réponse du pays était imminente – avec une offensive terrestre, soutenue par des attaques aériennes et maritimes, attendue sur Gaza.

S’exprimant samedi soir, M. Sunak a défendu le droit d’Israël à se défendre, déclarant : « Nous sommes aux côtés d’Israël, pas seulement aujourd’hui, pas seulement demain, mais toujours. »

« Et je suis à vos côtés, la communauté juive britannique, pas seulement aujourd’hui, pas seulement demain, mais toujours.

« Am Yisrael Chai », a-t-il ajouté.

Am Yisrael Chai se traduit par « le peuple d’Israël vit ».

M. Sunak a déclaré qu’il savait que les jours et semaines à venir seraient « très difficiles ».

« Aucun mot ne peut décrire l’horreur et la barbarie déclenchées en Israël il y a une semaine », a-t-il déclaré. « Filles, fils, mères, pères, maris, femmes, grands-parents enlevés aux gens de la manière la plus cruelle et la plus horrible possible.

« Des centaines de personnes ont été tuées, de nombreuses blessées ou disparues et d’autres vivent l’agonie inimaginable de voir un être cher kidnappé et retenu en otage.

« Des citoyens britanniques figuraient parmi les victimes. Et à mesure que nous continuons à en apprendre davantage, je sais qu’il y a des familles ici et en Israël qui souffrent profondément et sont tourmentées.

« Mes pensées et mon cœur vont à tous ceux qui souffrent à la suite de ces attaques. »

« Nous ferons tout pour protéger le peuple juif »

M. Sunak a également adressé un message au peuple israélien.

« La Grande-Bretagne est avec vous », a-t-il déclaré.

« Ce qui s’est produit est un acte de mal pur et Israël a parfaitement le droit de se défendre. Nous ferons tout notre possible pour aider Israël à restaurer la sécurité qu’il mérite. »

Il a déclaré à la communauté juive britannique : « Je sais que vous souffrez et que vous êtes sous le choc de ces actes terroristes ignobles.

« Dans des moments comme celui-ci, lorsque les Juifs sont attaqués dans leur pays, les Juifs du monde entier peuvent se sentir moins en sécurité.

« Nous avons été témoins de comportements d’intimidation et d’antisémitisme honteux en ligne et dans nos rues, avec des tentatives visant à attiser les tensions.

« Je dis, pas ici.

« Pas en Grande-Bretagne. Pas dans notre pays. Pas au cours de ce siècle.

« Nous ferons tout notre possible pour protéger le peuple juif dans notre pays.

« Et si quelque chose fait obstacle à la sécurité de la communauté juive, nous y remédierons. »

« Inimaginable et déchirant »

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a également marqué une semaine depuis l’attaque du Hamas, tout en appelant à des couloirs humanitaires sûrs pour les Palestiniens de Gaza fuyant la violence.

Il a déclaré : « Il y a une semaine, nous nous sommes réveillés avec la nouvelle inimaginable et déchirante des attaques terroristes du Hamas contre Israël depuis Gaza.

« Dans les jours qui ont suivi, nous avons entendu des récits horribles de meurtres et de mutilations d’hommes, de femmes et d’enfants, ainsi que l’horreur des prises d’otages.

« Israël a le droit, voire le devoir, de se défendre et de sauver ces otages. La responsabilité de ce qui s’est passé incombe aux terroristes du Hamas ; et nous réitérons notre appel au Hamas pour qu’il libère tous les otages.

« J’ai rencontré des membres de la communauté juive britannique cette semaine et leur ai dit que nous étions aux côtés d’Israël et d’eux en ce moment. »

Image:

Le leader travailliste Sir Keir Starmer dit au revoir au rabbin Eli Levin après avoir visité la synagogue South Hampstead, à Londres. Date de la photo : jeudi 12 octobre 2023.





Sir Keir a ajouté : « Je sais que c’est une période pénible et inquiétante et je me félicite du financement supplémentaire pour le CST (Community Security Trust).

« Il doit y avoir une tolérance zéro face à toute montée de l’antisémitisme ou de l’islamophobie.

« Le Hamas n’a aucun intérêt dans la paix. Aucun intérêt dans la protection des Palestiniens.

« Nous appelons toutes les parties à agir conformément au droit international, notamment en permettant l’accès humanitaire à la nourriture, à l’eau, à l’électricité et aux médicaments à Gaza et en garantissant des couloirs humanitaires sûrs à Gaza pour ceux qui fuient la violence.

« Sept jours après le jour le plus sombre de l’histoire récente d’Israël, notre détermination face au terrorisme ne faiblira pas. »