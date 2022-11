Rishi Sunak condamne la Russie comme un “État paria” et reproche à Poutine de ne pas être allé au G20 pour assumer la responsabilité de la guerre

RISHI Sunak affrontera la Russie demain, diabolisant le pays comme un « État paria » suite à l’invasion de l’Ukraine.

Le Premier ministre devrait s’asseoir à quelques mètres du ministre des Affaires étrangères du pays, Sergueï Lavrov, alors qu’il lance une attaque accablante contre la guerre illégale de la Russie.

Rishi Sunak a qualifié la Russie d ‘«État paria» lors du G20 à Bali Crédit : AP

Rishi Sunak et le Premier ministre canadien Justin Trudeau se sont rencontrés pour prendre un verre et discuter à Bali Crédit : Getty

Le mystère a entouré la santé du ministre russe, 72 ans, car il a été contraint de rejeter les informations selon lesquelles il s’était rendu à l’hôpital à son arrivée sur l’île de Bali pour une maladie cardiaque.

Le Premier ministre a déclaré : « Je vais profiter de l’occasion pour condamner sans équivoque l’État russe et Poutine pour leur guerre odieuse et illégale et c’est ce que j’ai l’intention de faire.

« Et c’est ce que je crois que nos alliés feront également. C’est dire que Poutine n’est pas là.

“La Russie devient un État paria et il n’est pas là pour assumer la responsabilité de ce qu’il fait.”

M. Sunak a ajouté: “Mais je vais profiter de l’occasion pour consigner publiquement ma condamnation de ce qu’ils font.

“Je le ferai dans la salle, je le ferai si je le vois ailleurs et c’est la bonne chose à faire.”

La réprimande accablante du Premier ministre intervient alors que le héros du président ukrainien Volodymyr Zeelensky assistera virtuellement au sommet, bien qu’il ne soit pas membre officiel du G20.

Le Premier ministre a également déclaré que les alliés occidentaux placeraient l’Ukraine dans la “position la plus forte possible” pour une éventuelle négociation avec la Russie.

M. Sunak est arrivé en Indonésie hier soir où il a rencontré le Premier ministre canadien Justin Trudeau au Bumbu Bali Arts Cafe pour des boissons et des collations.

Le Canadien a bu une bière Bintang et le teetotal Sunak a renversé un spritz à la mangue.

M. Trudeau a parlé de l’adhésion du Royaume-Uni à une vaste zone de libre-échange, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressif, qui comprend également Singapour et l’Australie.

M. Sunak aura également des entretiens avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi lors de sa visite au sommet.

Pendant ce temps, interrogé sur la possibilité de rencontrer le dirigeant chinois, il a déclaré : “Le président Xi est ici et, comme tous les autres dirigeants, j’espère que j’aurai également l’occasion de lui parler”.

Au cours de la course à la direction de l’été, M. Sunak a déclaré que la Chine était “la plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne” et s’est engagé à fermer les 30 instituts Confucius de Pékin au Royaume-Uni.

M. Biden et Xi se sont rencontrés en personne aujourd’hui avant le sommet, le président américain estimant qu’il n’y aura pas de nouvelle guerre froide.

Il a déclaré avoir eu une conversation “ouverte et honnête” au milieu des tensions entourant Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie de son propre territoire.