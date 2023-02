Rishi Sunak comprend la colère du public face aux bénéfices “extraordinaires” de Shell, selon le numéro 10

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak comprend “absolument” la colère des gens face aux bénéfices records de Shell à un moment où les factures d’énergie des ménages montent en flèche, a déclaré Downing Street.

Le n ° 10 a également suggéré que le géant pétrolier devrait investir davantage de sa manne record de 40 milliards de dollars au Royaume-Uni.

Mais le porte-parole officiel du Premier ministre ne serait pas attiré par les appels à une taxe sur les bénéfices exceptionnels plus élevée pour les entreprises énergétiques, affirmant qu’il n’était “pas au courant” de tout projet de réforme de la taxe.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait comprendre la colère du public, le porte-parole de M. Sunak a déclaré aux journalistes : “Absolument.

“Nous reconnaissons que le public pensera que ce sont des bénéfices extraordinaires, clairement.

“C’est pourquoi une fois qu’il était clair qu’il y aurait une aubaine en raison de divers facteurs, dont la guerre en Ukraine, nous avons mis en place la taxe sur les bénéfices énergétiques.”

Il a ajouté: “Le nouveau taux d’imposition global de 75% est comparable à d’autres régimes fiscaux de la mer du Nord, y compris la Norvège, et nous pensons que cela établit un équilibre entre le financement du soutien au coût de la vie tout en encourageant les investissements afin de renforcer la sécurité énergétique du Royaume-Uni. . “

Le gouvernement voudrait “bien sûr” que les géants du pétrole et du gaz investissent davantage au Royaume-Uni, a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si Shell investissait suffisamment, il a répondu: “Bien sûr, nous voudrions toujours voir les entreprises investir davantage au Royaume-Uni, certainement.”

Le bénéfice le plus élevé de ses 115 ans d’histoire vient du fait que la société a profité de la flambée des prix du pétrole entraînée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les bénéfices ont augmenté de 53% pour atteindre 68,1 milliards de livres sterling en 2022, tandis que les bénéfices ajustés des impôts ont doublé pour atteindre 32,2 milliards de livres sterling.

Le chiffre de 32,2 milliards de livres sterling représente plus du double du budget total du gouvernement pour l’environnement (13,9 milliards de livres sterling) et un tiers du budget de l’éducation, qui s’élève à 100 milliards de livres sterling. Les partis d’opposition et les militants pour le climat ont déclaré que le gouvernement laissait les entreprises de combustibles fossiles “se tirer d’affaire” en n’imposant pas une taxe suffisamment forte sur les “produits de la guerre”.

Ed Miliband, le secrétaire de l’ombre au climat, a déclaré “quand il s’agit d’intérêts pétroliers et gaziers, Rishi Sunak est trop faible pour défendre le peuple britannique”.

Le plafond des prix de l’énergie devrait augmenter en avril. M. Miliband a déclaré: “Il est juste que les entreprises qui réalisent des bénéfices exceptionnels inattendus grâce aux produits de la guerre paient leur juste part.”

Le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a déclaré : “Aucune entreprise ne devrait tirer ce genre de profits scandaleux de l’invasion illégale de l’Ukraine par Poutine”. Shell a déclaré avoir payé 1,5 milliard de livres sterling de charges fiscales exceptionnelles au Royaume-Uni et à l’UE en 2022.

Sana Yusuf, des Amis de la Terre, a déclaré que les derniers bénéfices de Shell étaient « stupéfiants », considérant que « des millions de personnes ont été confrontées au choix impossible entre mettre de la nourriture sur la table et chauffer leur maison ». Le secrétaire général du TUC, Paul Nowak, a déclaré que “les bénéfices obscènes sont une insulte aux familles de travailleurs”, alors que le syndicat appelait à une taxe sur les bénéfices exceptionnels plus importante. “Le temps des excuses est révolu”, a-t-il déclaré.