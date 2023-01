Rishi Sunak combat l’ennemi numéro un de la Grande-Bretagne – l’Empire of Woke

COMME s’il n’en avait pas assez dans son assiette, Rishi Sunak est sur le point de déclarer la guerre à la menace la plus pernicieuse à notre liberté et au mode de vie occidental.

Oubliez un instant la guerre en Ukraine, l’effondrement du NHS et les craintes d’effondrement économique. C’est sérieux.

Rishi Sunak monte au secours de la démocratie et de la liberté d’expression

Le Premier ministre court au secours de la démocratie, de la liberté d’expression et des personnes persécutées comme le créateur de Harry Potter, JK Rowling, du culte hurlant de l’autoritarisme éveillé.

Il nomme un chien de garde de la liberté d’expression qui défiera le nid de guêpes en colère des étudiants et des universitaires qui ont transformé la censure draconienne en une inquisition quasi religieuse.

Cette minorité démente a détourné les campus universitaires américains et prend maintenant le contrôle du débat ici sur la race, le sexe et la réécriture radicale de notre histoire nationale.

Pas étonnant que le pauvre Harry, duc de Sussex, le nouveau prince héritier de Woke, se sente si bienvenu là-bas.

La liberté d’expression peut sembler une réalité de la vie, quelque chose que nous pouvons tenir pour acquis, comme l’air frais et l’eau potable.

Mais il a été durement gagné contre des siècles d’oppression sanglante.

Il suffit de jeter un coup d’œil à la Russie voyou, à la Chine tyrannique, à l’Iran meurtrier et à une foule d’autres régimes totalitaires pour réaliser que le chef de guerre Winston Churchill avait raison.

“La démocratie est la pire forme de gouvernement”, a-t-il déclaré après avoir été chassé du pouvoir, “à l’exception de tous les autres qui ont été jugés”.

Pourtant, la démocratie n’est rien sans la liberté d’expression – et une presse libre pour la publier.

Les pères fondateurs de l’Amérique ont décidé que la liberté était suffisamment sacrée pour être inscrite dans la constitution des États-Unis.

Maintenant, il est saboté par des intimidateurs « Vous ne pouvez pas dire ça » qui sont prêts à détruire les moyens de subsistance et les carrières de quiconque ose être en désaccord.

D’innombrables victimes

JK Rowling, qui a initié des générations d’écoliers – et d’adultes – aux joies de la lecture de livres, est son martyr le plus célèbre.

Son délit ? Remettre en question la définition trans d’une femme adulte en tant que « personne qui a ses règles ».

“Je suis sûre qu’il y avait un mot pour ces gens”, a-t-elle dit à ses 14,5 millions de followers. « Wumben ? Wimpund ? Woomud ? »

Pour cette infraction odieuse, l’auteure milliardaire a été abandonnée par les acteurs so-so Emma Watson et Daniel Radcliffe, qui sont devenus méga-riches grâce à sa manière magique avec les mots.

Elle est l’une des innombrables victimes de demandeurs de griefs déterminés à purger la dissidence sur le droit des jeunes de 16 ans de choisir leur sexe, et le jeu de blâme sans fin qui divise le racisme, l’esclavage ou le changement climatique.

Wokery a ses origines il y a quatre décennies dans la santé et la sécurité, une autre tentative bien intentionnée de sauver les gens d’eux-mêmes, devenus voyous.

Il s’est propagé au secteur public, au NHS, aux diffuseurs Sky, BBC et ITV et aux sociétés géantes où les responsables de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion (EDI) dictent la politique de gestion.

Il est rendu possible par l’ombreuse association caritative Common Purpose qui gère des programmes de “développement du leadership”, avec un accent particulier sur la réduction de la presse.

Le nouveau Woke Czar de Rishi Sunak est pressenti comme le professeur de Cambridge Arif Ahmed, un critique de la « culture d’annulation ».

Il a du pain sur la planche. Les contribuables financent 10 000 emplois EDI pour un coût de 557 millions de livres sterling par an.

Le NHS à lui seul, prétendument à court d’argent pour les infirmières, emploie 800 agents EDI pour un coût de 40 millions de livres sterling.

Les universités emploient en moyenne quatre personnes chacune, pour un coût de 30,2 millions de livres sterling.

Toby Young, fondateur de l’estimable Free Speech Union, déclare : « Arif Ahmed sera un homme face à une armée de guerriers éveillés. . . une colombe dans un champ plein de corbeaux.

Il affronte également l’Église d’Angleterre, une congrégation d’ultra-réveillés dirigée par le saint archevêque Justin Welby.

Fous écolos

Welby a ordonné cette semaine au CofE de débourser 100 millions de livres sterling pour «réparer les torts passés» sur l’esclavage.

Le British Museum, sous la direction de l’ex-chancelier George Osborne, souhaite rendre les marbres d’Elgin historiques à la Grèce.

Les grandes galeries d’art cachent des peintures inestimables parce qu’elles représentent des visages noirs. Les statues de personnages historiques sont démolies.

Et les écolos bloquent les routes du pays tandis que les cuivres aux couleurs de l’arc-en-ciel restent inactifs ou se joignent à eux.

C’est trop tard? Le SNP écossais a vendu son âme aux droits des femmes.

Le “leader” gallois Mark Drakeford est parti avec les fées.

Alors c’est à nous de décider. Réveille-toi, Angleterre !