Rishi Sunak cimente la tête de la course pour devenir le nouveau Premier ministre britannique

L’ancien ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, a dominé le deuxième tour de scrutin dans la course pour devenir le prochain Premier ministre britannique.

La générale Suella Braverman a été éliminée de la course, car elle n’a pas obtenu le minimum de 30 voix.

Les challengers de Sunak pour le poste incluent Penny Mordaunt et Liz Truss.

L’ancien ministre des Finances Rishi Sunak a consolidé son avance sur ses rivaux pour devenir jeudi le prochain Premier ministre britannique dans une course de plus en plus acharnée pour remplacer Boris Johnson.

Sunak a dominé le second tour de scrutin avec 101 voix.

Sunak, dont la sortie du Trésor la semaine dernière a été l’une des premières d’une cascade de démissions qui a forcé Johnson à démissionner, a été le favori parmi les législateurs conservateurs bien qu’il ait été blâmé par certains pour son rôle dans la chute de Johnson.

Il fait face à la concurrence de Penny Mordaunt, une jeune ministre du Commerce, et de la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, qui a lancé sa campagne officielle plus tôt en affirmant qu’elle était la seule candidate ayant l’expérience nécessaire pour prendre les “décisions difficiles” nécessaires.

Il y a maintenant cinq espoirs, après que la procureure générale Suella Braverman, partisane du Brexit, a été éliminée de la course jeudi pour ne pas avoir atteint le seuil des 30 voix au deuxième tour.

Celui qui obtiendra le poste devra faire face à la flambée de l’inflation et à la faible croissance économique, ainsi qu’au manque de confiance du public dans la politique après le passage au pouvoir scandaleux de Johnson.

Après avoir maintenu son avance, Sunak a remercié ses partisans et a déclaré sur Twitter : “Je suis prêt à donner tout ce que j’ai au service de notre nation. Ensemble, nous pouvons restaurer la confiance, reconstruire notre économie et réunifier le pays.”

Plus tôt, il a pris les ondes pour dire que sa première priorité économique serait de lutter contre la forte inflation, et non les réductions d’impôts promises par ses rivaux.

Truss, la dernière espoir à lancer sa campagne officielle, est la dernière en date à promettre également de rétablir la confiance dans la politique, essayant de se distancer des briefings et contre-briefings de plus en plus personnels et amers des camps adverses.

Truss a dit :

Je ferai campagne en tant que conservateur et je gouvernerai en tant que conservateur. Je peux diriger, je peux prendre des décisions difficiles et je peux faire avancer les choses. Je suis prêt à être premier ministre dès le premier jour.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas démissionné lorsque le soutien à Johnson avait disparu, provoquant la démission de la semaine dernière, elle a répondu: “Je suis une personne loyale. Je suis loyale à Boris Johnson.”

Ceux qui restent — qui comprennent également l’ancien ministre de l’égalité Kemi Badenoch et Tom Tugendhat, président de la commission des affaires étrangères du parlement — fera face à un troisième tour de scrutin des députés conservateurs lundi.

Si tous les candidats atteignent la barrière des 30 votes, celui avec le plus petit nombre de votes sera retiré du concours. Les scrutins suivants élimineront le candidat avec le moins de votes à chaque fois, pour réduire le champ à deux derniers d’ici le 21 juillet.

Le nouveau chef sera ensuite choisi parmi ces deux-là par les 200 000 membres du Parti conservateur du pays, et sera annoncé le 5 septembre.

Sunak est peut-être le candidat le plus populaire auprès de ses collègues, mais un sondage YouGov auprès de près de 900 membres du parti a révélé que Mordaunt était le favori, battant tous les autres lors d’un second tour. Elle avait une énorme avance sur Sunak, qui s’est mal comporté contre presque tous ses rivaux, et elle est maintenant la favorite des bookmakers.

Rishi Sunak. Getty Images Léon Neal/Getty Images

L’économie britannique est aux prises avec une inflation en spirale, une dette élevée et une faible croissance qui ont laissé les gens aux prises avec la pression la plus serrée sur leurs finances depuis des décennies. Les prix du carburant ont grimpé en flèche dans une crise énergétique exacerbée par la guerre en Ukraine.

La campagne à la direction offre un aperçu des difficultés auxquelles le nouveau Premier ministre pourrait être confronté et des clivages au sein du parti. Mordaunt a repoussé les critiques de l’ancien négociateur du Brexit, David Frost, selon lesquelles elle n’était pas suffisamment dure envers l’UE.

Tugendhat, qui s’est classé cinquième au second tour de scrutin, a déclaré : « Il est juste que nous [candidates] recevoir des critiques… Je demande la confiance du peuple britannique pour le poste le plus élevé du pays”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“Lorsque vous faites une grande demande, vous devez être examiné par un expert et vous attendre à vous présenter pour répondre aux questions”, a-t-il déclaré.