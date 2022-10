Rishi Sunak ciblera la police «réveillée» et mettra fin aux arrestations sur les publications sur les réseaux sociaux

Le Premier ministre Rishi Sunak prévoit de sévir contre la police «réveillée», poussant les autorités à «lutter contre la criminalité réelle dans les quartiers des gens et à ne pas surveiller les mauvaises blagues sur Twitter».

Le gouvernement de Sunak espère imiter les efforts de Stephen Watson, chef de la police du Grand Manchester, qui a réussi à réhabiliter deux services de police ces dernières années, selon The Telegraph. Watson aurait mis en œuvre une politique obligeant les agents à patrouiller plus souvent et exigeant que chaque piste criminelle fasse l’objet d’une enquête.

“Nous voulons que les agents de première ligne fassent ce qu’ils sont censés faire, c’est-à-dire prévenir et résoudre le crime. Le chef de la police du Grand Manchester a fait un excellent travail à ce sujet. Nous voulons voir ce que le Grand Manchester a fait reproduit à travers d’autres forces”, a déclaré une source au sein du gouvernement de Sunak au Telegraph.

Des incidents récents ont vu la police britannique arrêter des citoyens pour des publications sur les réseaux sociaux déterminées à “provoquer de l’anxiété”, entre autres.

BRITAINS PREMIER PREMIER MINISTRE ASIATIQUE FACE À DES CRITIQUES ÉVEILLÉES SUR LA RICHESSE ET LA RACE

Des images choquantes révélées en août montraient que la police du Hampshire arrivait au domicile d’un vétéran de l’armée britannique pour l’arrêter après que l’homme eut partagé une publication sur les réseaux sociaux critiquant le mouvement LGBT Pride.

Le message, partagé à l’origine par l’acteur britannique et chef du British Reclaim Party Laurence Fox, montrait un drapeau de la fierté se transformant en croix gammée. Fox a déclaré que le message était un commentaire sur la nature autoritaire du mouvement.

RISHI SUNAK PLUS RICHE QUE LE ROI CHARLES III GRÂCE À LA PARTICIPATION DE 800 MILLIONS DE DOLLARS DE LA SOCIÉTÉ TECHNOLOGIQUE DE LA FEMME AKSHATA MURTHY

Le vétéran, Darren Brady, a partagé le poste, et des agents sont rapidement arrivés chez lui pour lui demander soit d’accepter de suivre un “cours de formation”, soit d’être arrêté. Brady a dit qu’il y réfléchirait et a ensuite appelé Fox, qui est alors arrivé pour filmer l’incident.

“Je ne comprends pas. J’ai posté quelque chose qu’il a posté”, a déclaré Brady à la police. « Vous venez m’arrêter. Vous ne l’arrêtez pas. Pourquoi en est-on arrivé là ? Pourquoi suis-je menotté pour quelque chose qu’il a partagé, puis que j’ai partagé ?

“Parce que quelqu’un a manifestement été anxieux en raison de vos publications sur les réseaux sociaux”, a répondu l’officier. “C’est pourquoi vous avez été arrêté.”

La commissaire de la police et du crime du Hampshire, Donna Jones, a par la suite semblé condamner les actions de ses officiers dans une déclaration à The Epoch Times après que l’histoire ait été couverte par les médias.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Lorsque les incidents sur les réseaux sociaux reçoivent non pas une mais deux visites de policiers, mais que les cambriolages et les cambriolages non domestiques ne reçoivent pas toujours une réponse de la police, quelque chose ne va pas”, a-t-elle déclaré. “Cet incident a mis en évidence un problème vraiment d’actualité dont la gendarmerie du Hampshire et d’autres forces de police doivent apprendre.”

Danielle Wallace de Fox News a contribué à ce rapport.